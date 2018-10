"Cô gái tỷ đô" Trần Uyên Phương: "Vượt lên người khổng lồ" ra đời từ tình yêu

Cuốn sách “Competing with Giants” (tạm dịch: Vượt lên Người khổng lồ), được viết bằng tiếng Anh do tác giả chính – nữ doanh nhân Trần Uyên Phương thực hiện cùng hai đồng tác giả là nhà báo Anh Jackie Horne và chuyên gia kinh tế người Mỹ John Kador đã ra mắt đầu tháng 9.2018 tại trụ sở Forbes (New York, Mỹ). Forbes là đơn vị sở hữu tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới Forbes và nhà xuất bản Forbes nổi tiếng với các ấn phẩm chuyên về kinh doanh, kinh tế. “Competing with Giants” là cuốn sách lần đầu tiên, một tác giả người Việt Nam được ForbesBooks lựa chọn xuất bản và ra mắt sách tại trụ sở Forbes danh tiếng - nơi tụ hội của những tỷ phú, chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới. Qua cuốn sách, độc giả thấy được bức tranh kinh tế Việt Nam hơn 30 năm qua, giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, với vai trò ngày càng lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân và sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Thông qua các câu chuyện thực tế thành công và có lúc thất bại của chính công ty Tân Hiệp Phát, một doanh nghiệp trong nước đứng đầu ngành hàng nước giải khát không ga, không cồn, cuốn sách đã chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của doanh nghiệp nội địa trong cạnh tranh với các ông lớn, những tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Thành công của Tân Hiệp Phát phần nào giúp lý giải thành công của Việt Nam và các con hổ châu Á trong hội nhập toàn cầu. Phiên bản tiếng Việt của “Competing with Giants” đang hoàn tất các thủ tục để sẽ được ra mắt chính thức độc giả tại Việt Nam vào tháng 11 tới.