Có không chuyện BigC ngừng bán hàng may mặc của DN Việt Nam?

(Dân Việt) Chiều ngày 3/7, hàng chục doanh nghiệp may mặc trong nước giăng băng-rôn biểu tình trước trụ sở văn phòng đại diện Central Group - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị BigC Việt Nam tại TP.HCM do siêu thị bất ngờ thông báo ngừng nhập hàng dệt may của doanh nghiệp Việt.

Nhiều DN đến trụ sở Central Group phản đối BigC ngừng nhập hàng may mặc do DN Việt Nam sản xuất (ảnh: T.Phương) Theo những người phản đối, họ là những nhà cung cấp sản phẩm dệt may cho hệ thống siêu thị này. Tuy nhiên hôm nay, bất ngờ một số kho hàng của BigC từ chối nhận hàng của họ khiến hàng đã sản xuất ra không thể tiêu thụ. Đại diện công ty may Đài Trang cho biết, công ty có 300 nhân sự. Nếu BigC không nhập hàng thì thiệt hại rất lớn. “Để có hàng giao cho BigC, nhà cung cấp chuẩn bị hàng trước từ 3-6 tháng. Hiện tại kho hàng còn tồn đọng vải vóc, nguyên phụ liệu rất nhiều nhưng BigC không nhập hàng nữa khiến chúng tôi rất bị động. Hôm nay công ty đã phải cho công nhân nghỉ việc. Không có việc làm, công nhân sẽ đi tìm nơi khác. Nếu tình trạng này kéo dài thì công ty rất dễ phá sản, trong khi chúng tôi đã đồng hành cùng BigC đã 20 năm rồi”, đại diện doanh nghiệp này cho biết. Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết chưa nhận được thông báo nào từ BigC mà chỉ nghe thông báo “miệng” từ phận thu mua của BigC. Hàng chục DN đang lo lắng trước việc BigC ngừng nhập hàng may mặc (Ảnh: T.Phương) Trước tình trạng lượng các nhà cung cấp kéo đến ngày một đông, đại diện BigC đã phải làm việc với các nhà cung cấp. Theo giải thích của BigC, do kế hoạch của doanh nghiệp sẽ chuyển đổi mô hình, nên tạm thời không nhận đơn hàng mới. Tuy nhiên vẫn sẽ nhận những đơn hàng đã đặt với nhà cung cấp. Những đơn hàng gặp vướng mắc sẽ được đơn vị này giải quyết cho nhập kho ngay. Central Group Việt Nam cũng đưa ra cam kết sẽ gửi thông tin đến cho nhà cũng cấp ngay trong ngày hôm nay. Đồng thời sẽ có buổi gặp mặt riêng để giải thích về mô hình mới. “BigC cam kết không loại bỏ hàng may mặc đang chiếm tỷ trọng lớn trong mô hình kinh doanh của mình”, đại diện BigC khẳng định. Trước đó, ngày 2/7, Central Group gửi thông báo đến các đối tác nêu rõ: “Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác theo Hợp đồng Hợp tác Thương mại ký kết giữa đối tác và Central Group Việt Nam”. Lý giải cho động thái này, Tập đoàn Central Group cho rằng, đây là việc làm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Trao đổi với Dân Việt, đại diện truyền thông của BigC cho biết đang có sự hiểu lầm thông tin. Thông báo này của BigC chỉ áp dụng đối với một số nhà cung cấp nhỏ lẻ tại Việt Nam. BigC không hoàn toàn dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ tất cả các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam. BigC tại Việt Nam sẽ có thông báo chính thức, giải thích rõ hơn về việc này. Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, hiện chưa có đầy đủ thông tin để cung cấp cho báo chí những chỉ đạo của Central Group đối với hệ thống siêu thị BigC tại Việt Nam về việc tạm dừng thu mua sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại Việt Nam. Trao đổi với Dân Việt, một số chuyên gia cũng bày tỏ thái độ quan ngại, nếu để BigC thực hiện điều này rất dễ tạo ra tiền lệ, khiến cho hàng loạt các sản phẩm Việt Nam khác trong siêu thị do nước ngoài sở hữu từng bước bị đẩy ra ngoài, nhường chỗ cho các sản phẩm ngoại nhập. Từ đó, hàng Việt Nam nói chung và các sản phẩm may mặc nói riêng sẽ “thua cuộc” ngay tại sân nhà.