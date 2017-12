Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu nói gì về việc "thua kiện"?

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc tịch thu lô rượu trị giá 3,7 tỉ đồng không có cơ sở, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị, tòa bác đơn kháng cáo. Cụ thể, ngày 21.12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện giữa nguyên đơn là Công ty Camellia Trading International INC (Belize) đối với cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Tháng 10.2013, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định phong tỏa lô hàng, sau đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giải quyết theo quy định. Sau khi bị tịch thu lô hàng, Công ty Camellia làm đơn khởi kiện đến TAND TP. Hà Nội và yêu cầu hủy hai quyết định do cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành vì hai quyết định này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Quá trình tham gia tố tụng, đại diện ủy quyền của cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho rằng quyết định tịch thu lô hàng nói trên hoàn toàn đúng thẩm quyền, đúng quy định. Tuy nhiên, khi xét xử sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã tuyên hủy quyết định tịch thu lô rượu của Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu. Lý do theo tòa, sau khi lô rượu bị thu giữ, phía nguyên đơn đã liên hệ Tổng Cục hải quan cung cấp nhiều văn bản, chứng cứ chứng minh chủ sỡ hữu đối với lô hàng này. Lô rượu được nhập về Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên Cục điều tra chống buôn lậu lại tịch thu lô hàng với lý do không rõ chủ sở hữu. Theo tòa, quyết định này là vượt thẩm quyền ban hành và chưa đủ căn cứ vững chắc.