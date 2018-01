Cuộc sống trong mơ của con gái ông trùm truyền thông Bloomberg

(Dân Việt) Là người thừa kế khối tài sản lên tới 52 tỷ USD, Georgina Bloomberg có cuộc sống trong mơ mà tất cả các bạn trẻ ao ước.

Georgina sinh năm 1983, là con gái thứ hai của tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, Mỹ. Hiện tại, số tài sản cha cô sở hữu đã lên tới 52 tỷ USD.

Georgina đặc biệt có năng khiếu trong bộ môn cưỡi ngựa. Cô bắt đầu chơi môn thể thao này năm 4 tuổi và tham gia thi đấu năm 6 tuổi. Theo tờ Washington Post, ái nữ của ông trùm Bloomberg là một người độc lập. Cô đặc biệt tức giận khi bị nói rằng thành công là nhờ vào người cha nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học New York, cô từng theo học một khóa ngắn hạn về thiết kế thời trang tại trường Parsons.

Georgina là bạn thân của Ivanka Trump. Trước cuộc tranh cử tổng thống của Donald Trump, Georgina từng chia sẻ : ‘Dù kết quả có như thế nào, tình cảm của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng’.

Trong sự nghiệp đua ngựa chuyên nghiệp, Georgina từng giành nhiều giải thưởng. Tiêu biểu có thể kể đến như Quán quân giải Central Park Rolex Grand Prix 2014, Wellington Adequan Grand Prix 2015 và thắng cùng đồng đội ở giải FEI Nations Cup Gijon 2014.

Georgina từng 2 lần bị chấn thương ở lưng, gây ảnh hưởng tới cột sống. Cô từng tiến hành phẫu thuật vào năm 2011 nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng.

Năm 2012, chia sẻ với New York Times, Georgina nói: "Khi bạn càng nhiều tuổi, sự nghiệp thể thao đòi hỏi bạn phải hy sinh nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn hy sinh việc có con để chơi thể thao".

Cuối năm 2013, Georgina sinh con trai đầu lòng Jasper Michael Brown Bloomberg.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, Georgina cho biết: ‘Cha mẹ đã dạy tôi chăm sóc và quan tâm đến những hoàn cảnh bất hạnh, sống khiêm tốn và đừng bao giờ suy nghĩ vụ lợi cho bản thân mình. Tôi cũng sẽ giáo dục con mình như vậy”.

Bên cạnh bộ môn cưỡi ngựa, Georgina còn thể hiện mình là một cây bút sắc bén. Cô từng xuất bản 4 tiểu thuyết, mang tên "The A Circuit", "My Favorite Mistake", "Off Course, và "Rein It In".

Cô cũng là một nhà từ thiện hoạt động tích cực. Năm 2016, cô thành lập Rider’s Closet – quỹ quyên góp trang phục cho những chương trình trị bệnh bằng phương pháp cưỡi ngựa.

Georgina cũng là một nhà hoạt động vì quyền động vật và được tổ chức Humane Society công nhận. Năm 2017, cô từng dùng chuyên cơ riêng của cha để tới Puerto Rico giải cứu 25 con chó.

Georgina hiện sống chủ yếu tại New York cùng với 9 con vật từng được giải cứu gồm 4 con chó, một con dê, 2 con ngựa con và một con la. Trên website cá nhân, cô cũng quảng bá cho nhiều hoạt động từ thiện tậm trung vào việc nhận nuôi và giải cứu động vật.

"Tôi tham gia hoạt động này vì tình yêu với động vật. Điều đó có nhiều ý nghĩa đối với tôi", Georgina nói.