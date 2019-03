Đã bị “tuýt còi”, Hapulico tiếp tục đề xuất lập ban quản trị khác luật

Dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico làm chủ đầu tư. Dự án gồm 6 tòa nhà với hơn 800 căn hộ dân đang sinh sống. Sau nhiều năm không thành lập được cụm nhà chung cư, ngày 8.2.2017, Bộ Xây dựng có Công văn số 26/BXD-QLN do Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường Bất động sản Nguyễn Trọng Ninh ký cho rằng đề xuất của Công ty Hapulico là “phù hợp” theo quy định pháp luật. Từ đó, Ban quản trị chung cư Hapulico được thành lập theo hình thức “lấy phiếu ý kiến chủ sở hữu căn hộ” và được UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định công nhận vào ngày 17.7.2017, với 18 thành viên, nhiệm kỳ hoạt động 3 năm. Tuy nhiên, ngay sau khi ban quản trị chung cư được thành lập và vận hành, nhiều cư dân Hapulico đã phản đối bằng cách gửi đơn, kiến nghị tới nhiều cơ quan chức năng quận Thanh Xuân bởi lý do nhiều thành viên ban quản trị là người của chủ đầu tư, không đại diện cho cư dân.