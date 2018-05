Đại án tại ngân hàng Đại Tín: Thu chi khống gây thiệt hại hơn 5.256 tỷ đồng

(Dân Việt) Hôm nay, 14.5, phiên tòa xét xử bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm về các hành vi gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín tiếp tục xét hỏi với nội dung liên quan đến hành vi hạch toán thu - chi khống. Riêng với hành vi này, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm được xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 5.256 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án xác định, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín. Từ đó, bà thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai Chi nhánh (Sài Gòn và Lam Giang); chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt... Bà đã thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 12.005.709.916.252 đồng. Riêng hành vi hạch toán thu chi khống, bà Hứa Thị Phấn cùng các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 5.256 tỷ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn (người bên trái)

Để thực hiện hành vi trên, thông thường trong ngày có việc thu - chi khống để cấn trừ, vào thời gian đầu mỗi ngày, bị can Vũ Thị Như Thảo (nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán - nguồn vốn Ngân hàng Đại Tín) thông báo cho Phòng kế toán hôm nay có khoản giải ngân của Công ty Phương Trang và trực tiếp hoặc chỉ đạo kiểm soát, kế toán ngân hàng tính và liệt kê các khoản gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang và Nhóm Phú Mỹ đến hạn.

Sau đó theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, bị can Bùi Thị Kim Loan gọi điện hoặc làm việc trực tiêp với kế toán giao dịch yêu cầu lập các chứng từ thu khống gồm: Phiếu thu và Giấy nộp tiền, nộp khổng tiền để tất toán gốc và lãi các khoản vay đến hạn của các công ty và cá nhân thuộc Nhóm Phú Mỹ, nộp khống tiên vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của các cá nhân thuộc Nhóm Phú Mỹ của bà Phấn; nộp khống tiền để tất toán gốc và lãi các khoản của các công ty và cá nhân thuộc Nhóm Phương Trang.

Sau khi Kế toán giao dịch lập chứng từ thu khống theo yêu cầu của Bùi Thị Kim Loan như trên, Kế toán giao dịch chủ động hạch toán trên hệ thống SmartBank, in chứng từ thu và ký với vai trò giao dịch viên lập phiếu. Giao dịch viên chuyển chứng từ cho Kiểm soát kế toán kiểm tra và ký kiểm soát trên chứng từ. Sau khi Kiểm soát kế toán ký kiểm soát trên chứng từ, Kiểm soát kế toán trực tiếp chuyển chứng từ cho bộ phận ngân quỹ, hướng dẫn bộ phận ngân quỹ việc thu chi khống, để bộ phận ngân quỹ lập bảng kê thu khống tiền mặt vào quỹ và hạch toán khống việc thu tiền mặt trên hệ thống SmartBank để tạo nguồn.

Cuối ngày, tương tự chu trình thu khống như trên, bộ phận kế toán và ngân quỹ của Chi nhánh lập khống chứng từ chi giải ngân các khoản vaỵ của Công ty Phương Trang và hạch toán chi khống trên hệ thống SmartBank để cấn trừ với các chứng từ thu khống trên, đảm bảo số liệu trên sổ sách và tồn quỹ thực tế không bị chênh lệch.

Toàn bộ quá trình nhân viên Ngân hàng Đại Tín lập chứng từ thu - chi khống và hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, phần lớn khách hàng không đến ngân hàng tại thời điểm lập và hạch toán để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên chứng từ chi giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, chủ yếu giải ngân bằng tiền mặt đã có sẵn chữ ký của khách hàng trên ủy nhiệm chi, Phiếu chuyển khoản và Séc rút tiền mặt hoặc Giấy lĩnh tiền mặt nên chỉ có chứng từ thu, bảng kê thu của Nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn và Công ty Phương Trang không có chữ ký khách hàng khi hạch toán. Việc lấy chữ ký của khách hàng được Giao dịch viên và Thủ quỹ hoàn thiện vào cuối ngày hoặc sau đó một hoặc nhiều ngày.

Hồ sơ cũng xác nhận việc rút tiền mặt từ NHNN chủ yếu được giao cho Ngô Thị Ngân, là Thủ quỹ chính của ngân hàng (cháu dâu của bà Phấn), sau khi rút được tiền mặt từ NHNN, Ngân không đem tiền về nộp kho quỹ của Chi nhánh theo Lệnh điều chuyển vốn, mà đem tiền đến Phòng làm việc của bị can Hứa Thị Phấn (không phải trụ sở ngân hàng Đại Tín), tại tầng 6 Tòa nhà Lam Giang, số 167-173 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.

Với các hành vi trên, cơ quan chức năng xác nhận từ tháng 5.2010 đến tháng 2.2012, bị can Hứa Thị Phấn thông qua bị can Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ chỉ đạo một số lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang đã lập chứng từ thu khống cho Nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn 5.256.590.237.290 đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống SmartBank. Trong đó bao gồm: Thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của Nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn; thu tất toán không gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang mà Nhóm Phú Mỹ sử dụng; nộp tiền khống vào Tài khoản cùa các công ty và cá nhân thuộc Nhóm Phú Mỹ. Sau đó lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt; chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang), cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256.590.237.290 đồng trên, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, che giấu hành vi phạm tội, lấy tiền đó sử dụng cá nhân và đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.