Dân chung cư TP.HCM khổ vì chủ đầu tư "chây ỳ" cấp giấy hồng

(Dân Việt) Bỏ tiền tỉ ra mua nhà, sau đó phải thấp thỏm chờ đợi chủ đầu tư làm giấy chủ quyền nhà, thường gọi là sổ hồng là tình cảnh của cư dân nhiều chung cư tại TP.HCM.

Theo các cư dân dự án chung cư Phú Mỹ Thuận (Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè) do Công ty Phú Mỹ Thuận và Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư thì dự án hoàn thành và bàn giao nhà cho cư dân từ năm 2010. Tuy nhiên, gần 8 năm qua, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao sổ hồng cho các cư dân, khiến họ bất an.

Ban quản trị chung cư đại diện cho hàng trăm hộ dân đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư bàn giao sổ hồng. Thậm chí, UBND TP.HCM cũng đã có chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư sớm giải quyết cho cư dân nhưng mọi chuyện đến nay vẫn không được thực hiện. Một số cư dân cho biết, nguyên nhân họ chưa được cấp sổ hồng là do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Chung cư Thảo Điền Pearl

Nhiều cư dân ở chung cư Thảo Điền Pearl (phường Thảo Điền, quận 2) do Công ty SSG 2 thuộc Tập đoàn SSG làm chủ đầu tư cũng phản ánh vẫn chưa được cấp sổ hồng dù đã ở được 5 năm. Người dân cho biết việc chung cư bị chậm cấp sổ hồng do chủ đầu tư thay đổi thiết kế, sai với bản vẽ ban đầu nên các cơ quan chức năng phải rà soát lại pháp lý của từng căn. Đầu năm 2018, cư dân được thông báo nộp hồ sơ để làm sổ hồng nhưng sau nửa năm mà vẫn chưa thấy đâu.

Một lãnh đạo Ban Quản trị chung cư Khang Gia Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) cũng cho biết sau 5 năm người mua nhận nhà, chung cư vẫn chưa được hoàn công nên chuyện có sổ hồng là điều xa vời. Lý do là chủ đầu tư tự ý xây dựng sai phép, thay đổi công năng. Cụ thể, phần diện tích thương mại tại tầng 1, lửng và tầng 2 bị chủ đầu tư chia nhỏ thành 71 căn hộ.

Trường hợp “bi đát” hơn là của những hộ dân đang ở tại chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM do Công ty cổ phần Xây dựng công trình 585 làm chủ đầu tư. Đã dọn vào ở từ giữa năm 2011, nhưng 6 năm qua, 840 hộ dân đang cư ngụ tại 5 block chung cư cao 17 tầng này vẫn phải “dài cổ” chờ được cấp sổ hồng.

Các cư dân ở đây cho biết, khi nhận căn hộ, các hộ dân đã phải thanh toán đến 95% tiền mua nhà và phải đóng 2% phí bảo trì chung cư. Tuy nhiên, cho đến nay, dù người dân ở chung cư này đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền can thiệp để được cấp sổ, nhưng vẫn chưa ai trong chung cư có thể nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ mà mình bỏ tiền ra mua. Đặc biệt, cư dân chung cư Phú Thạnh bức xúc hơn khi họ biết rằng, Công ty 585 đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án này cho Ngân hàng Việt Á để vay hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, Ngân hàng Việt Á cũng đã bán khoản nợ xấu này cho VAMC.

Chung cư Phú Thạnh

Trong một báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, tình trạng tranh chấp tại các chung cư trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng. Toàn thành phố có 935 chung cư cao tầng thì đã có đến 105 chung cư đang có tranh chấp ở các mức độ khác nhau. Trong đó, có 9 chung cư tranh chấp rất gay gắt, phức tạp.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết các tranh chấp phổ biến do chủ đầu tư chậm tổ chức đại hội chung cư để bầu ban quản trị, chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư, chậm cấp sổ hồng... Ngoài ra, những tranh chấp về quản lý sử dụng nguồn thu phí vận hành chung cư của các hộ dân nộp hàng tháng, về chất lượng xây dựng chung cư, thiết bị, công trình phòng cháy chữa cháy cũng diễn ra thường xuyên tại nhiều tòa nhà chung cư. Đặc biệt gay gắt là, nhiều trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng cam kết, chưa làm giấy chứng nhận cho người mua nhà qua nhiều năm gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các cư dân.

Theo quy định, việc cấp sổ hồng chung cư sẽ được thực hiện khi chủ đầu tư đã hoàn công công trình và hoàn thành các tiện ích khác. Vì thế, sau khi hoàn tất hồ sơ hoàn công mới thực hiện được hồ sơ cấp sổ hồng cho từng căn hộ. Một khi chủ đầu tư chậm hoàn thiện công trình như thiết kế đã được phê duyệt, sẽ dẫn đến tình trạng chậm hoàn tất hồ sơ làm sổ hồng.

Trường hợp chung cư đã bàn giao nhiều năm mà chưa có sổ hồng, có thể do chủ đầu tư đã không thực hiện như cam kết là xây dựng các công trình tiện ích, công trình xã hội, dẫn đến việc không đủ điều kiện làm hồ sơ cấp sổ hồng. Hoặc do chủ đầu tư không làm đúng theo phê duyệt dự án, nên xảy ra vướng mắc. Nhưng dù là lý do vì sao, thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là người mua nhà.

Ngoài ra, hiện nay, tại nhiều chung cư, người mua nhà cũng phản ánh trường hợp chủ đầu tư đã xin cấp được sổ đỏ cho cả dự án, nhưng lại mang thế chấp ngân hàng để vay thêm vốn, dẫn đến ách tắc trong quá trình làm hồ sơ xin cấp sổ hồng cho các chủ căn hộ.