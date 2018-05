Đất ven đô nóng trở lại

(Dân Việt) Sau gần chục năm kể từ thời điểm cơn sốt đất dịch vụ vùng ven Hà Nội trở thành vấn đề nóng, thời gian gần đây, dất dịch vụ các vùng như Hoài Đức, Mỹ Đức, Ba Vì....có chiều hướng sốt trở lại.

Từ năm 2016, giá đất tại các vùng ven đô Hà Nội bắt đầu nóng trở lại, đặt biệt là các huyện như Hoài Đức, Thanh Trì khi có thông tin các huyện này sẽ “lên quận” vào năm 2020. Đặc biệt, thời gian gần đây, Bất động sản khu vực An Khánh, An Thượng, Sơn Đồng, Song Phương thuộc địa bàn Hoài Đức, Hà Nội...đang dần nóng lên khi giới đầu cơ đất đổ xô mua, bán.

Hiện đã có một số nhà đầu tư tìm hiểu thu gom đất nền thổ cư và một vài lô đất nền dự án tại các khu vực Song Phương, An Khánh, An Thượng... Động thái gom đất của giới đầu tư đã khiến giá mặt bằng chung của đất Hoài Đức tăng đột biến. Đất dịch vụ hiện được chào bán khá sôi động. Cụ thể, đất dịch vụ khu vực An Khánh có giá dao động từ 27 – 30 triệu/m2 đối với đất đã có hạ tầng, phân lô nhưng chưa bốc thăm....

Nguyễn Trọng Hoàng, một trong những người đầu cơ Bất động sản tại Hoài Đức cho biết, trước Tết Nguyên đán 2018, anh ôm một suất đất dịch vụ ở An Khánh, diện tích 100m2. Thời điểm anh Hoàng xuất tiền mua mảnh đất trên là 1,7 tỷ, tuy nhiên sau 3 tháng, dù chưa bốc thăm nhưng các trùm buôn đất đang gạ gẫm anh với giá 2,4 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, giá đất dịch vụ khu vực An Khánh, La Phù vẫn đang tăng, những khu vực công tác hạ tầng đã xong phần cơ bản, phân lô thì giá chênh so với những thôn được đền bù đất dịch vụ nhưng chưa có hạ tầng vài trăm triệu đồng.

Giới đầu cơ đất dịch vụ nhìn nhận, hiện tại nếu đầu tư thì nên “ôm” đất dịch vụ chưa có hạ tầng với giá mềm chỉ từ 800 triệu/suất 50m2. Còn những người “rủng rỉnh” tài chính thì đầu tư vào những khu đẹp, địa phương đã làm xong cơ sở hạ tầng, phân lô, chỉ chờ bốc thăm, đấu giá.

“Thời điểm tôi mua trên giấy tờ là cuối năm 2017, đất dịch vụ chỉ có giá là 800 triệu/50 m2, nhưng đến thời điểm hiện tại giá đã khá sốt và nóng, gia đình cũng đang trông chờ được bốc thăm để được sở hữu chính thức mảnh đất này” – chị Nguyệt, khách hàng tại Yên Lũng – An Khánh cho hay.

Cũng theo chị Nguyệt, gia đình chị khá lo lắng bởi thời gian chờ đợi bốc thăm đã kéo dài, chủ đất cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề để gây khó dễ cho chị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đất tại xã An Khánh trong ngõ đã có sổ đang được giao dịch giá từ 20 – 20,5 triệu/m2; Đất mặt đường lớn có giá gao dịch từ 30 -40 triệu/m2. Đất An thượng, khu vực lùi vào trong đường 72 kéo dài đến khu vực Quốc Oai, giá thấp hơn. Khu vực đất thuộc xã Vân Canh giá từ 18 – 25 triệu/m2 trong ngõ, đã có sổ đỏ; Mặt đường có giá 30 triệu/m2.

Tại thị trấn Trôi và ngã tư Sơn Đồng, những khu đất đẹp có giá lên tới cả trăm triệu/m2.

Đất vùng ven đô Hà Nội đang nóng trở lại, tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, người đầu tư cần thận trọng.

Những hệ lụy khôn lường

Đất vùng ven đô Hà Nội được đánh giá là có tiềm năng khi các khu vực lõi của Thủ đô đã cạn kiệt. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia Phạm Sỹ Liêm, các nhà đầu tư phải rất tỉnh táo để lắng nghe những thông tin đa chiều, không nên nghe một nhóm người hay đầu tư theo phong trào, để rồi nhận lại những hệ lụy khôn lường.

Theo Giám đốc một công ty đầu tư bất động sản tại Hà Nội, cơn sốt đất ảo như ở Ba Vì hay Từ Liêm trước đây khi lên quận cũng đã khiến không ít người đầu cơ điêu đứng. Vì vậy, trước khi rót vốn vào các khu đất, nhà đầu tư nên tham khảo, kiểm tra thông tin quy hoạch từ địa phương, tránh chạy theo tâm lý đám đông dẫn đến việc “ôm cũng dở, bán không xong”.

Sau thời gian sốt nóng, tranh mua, tranh bán giai đoạn 2007 -2011, đất Hoài Đức được ví như nơi “chôn tiền” của các đại gia bất động sản. Thời gian sốt đất 2009, người người đặt tiền tranh suất tại các sàn Bất động sản. Mỗi suất biệt thự, nhà liền kề tại An Khánh, dù có giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ vẫn bán chạy như tôm tươi. Nhà liền kề của một dự án có giá gốc là 28 triệu/m2, nhưng giá thị trường có thời điểm lên đến 45 triệu/m2. Hay như giá đất nền gốc biệt thự của một dự án tại An Khánh là 47 triệu/m2, nhưng giá bán trên thị trường năm 2010 lên đến 80 triệu/m2.

Sau cơn sốt ấy, không ít người đã phải bỏ hàng chục tỷ “phơi sương, phơi nắng” suốt nhiều năm trời. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã qua mức đỉnh hồi phục 2015 -2016, nhưng hàng nghìn cái biệt thự trải dài từ Nam An khánh cho tới Kim Chung – Di Trạch vẫn bỏ hoang, chưa thể đưa vào sử dụng vì thiếu hạ tầng...

Theo đánh giá của một số công ty bất động sản, hiện giá đất khu vực Hoài Đức đang tăng mạnh là có thực. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ rủi ro cho những người mua hàng cuối cùng, vì câu chuyện các “cò nhà đất mua tay trái, bán tay phải” đã từng diễn ra với Bất động sản ven đô.