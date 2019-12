Đề nghị bỏ quy định cắt điện, nước dự án chưa duyệt thiết kế PCCC

(Dân Việt) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước cho dự án, công trình khi chủ đầu tư không cung cấp được văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

VCCI vừa góp ý vào Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng PCCC, do Bộ Công an soạn thảo.

Theo VCCI, Dự thảo đã quy định rõ hơn về thẩm duyệt thiết kế về PCCC, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC, giảm tần suất kiểm tra PCCC… rất đáng ghi nhận và được nhiều doanh nghiệp đồng tình.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước.

Đáng quan tâm, Dự thảo quy định trách nhiệm không cung ứng dịch vụ điện nước cho dự án, công trình khi chủ đầu tư không cung cấp được văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 không quy định biện pháp này là một biện pháp xử lý hay biện pháp khắc phục hậu quả.

“Do vậy, không có căn cứ pháp lý để quy định như vậy. Hơn nữa, pháp luật về điện lực (Luật Điện lực, Luật Điện lực sửa đổi, Nghị định 137/2010/NĐ-CP) và pháp luật về tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước, Nghị định 117/2007/NĐ-CP) không có quy định quy định về trách nhiệm này của tổ chức cung ứng điện, nước.

Thậm chí, điện và nước được coi là dịch vụ công, các đơn vị cung cấp dịch vụ không được phép đơn phương từ chối cung cấp cho khách hàng trừ trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ điện, nước”, VCCI góp ý.

Dự thảo quy định về tần suất kiểm tra an toàn về PCCC đang theo xu hướng cào bằng, không có sự phân biệt giữa những đơn vị có rủi ro cao với đơn vị rủi ro thấp, cũng không phân biệt giữa các đơn vị có lịch sử tuân thủ tốt với đơn vị có lịch sử tuân thủ kém.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu áp dụng biện pháp quản lý rủi ro khi kiểm tra. Vì hiện có tình trạng nhiều đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước khác nhau cùng kiểm tra doanh nghiệp dẫn đến trùng lặp, chồng chéo về nội dung kiểm tra. Ngoài cơ quan công an, hiện nay vẫn có tình trạng cơ quan quản lý về xây dựng, về an toàn lao động, về an toàn hoá chất, thậm chí cả bảo vệ môi trường cũng kiểm tra doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy.

Do đó, VCCI đề nghị quy định: “Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm theo hướng kết hợp kiểm tra nhiều nội dung, trong đó có công tác PCCC, bảo đảm không để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra”.

Trên thực tế, tình trạng các công trình chung cư vi phạm an toàn PCCC diễn ra khá phổ biến. Trong đó, có nhiều chủ đầu tư cố tình đưa công trình vào khai thác, bàn giao cho người dân về ở khi chưa có văn bản nghiệm thu thiết kế PCCC theo quy định của pháp luật.

Mới đây, tại phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, chiều 13/11, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, về hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng trong PCCC cơ bản có 3 Luật (Luật PCCC, Xây dựng, nhà ở), 4 Nghị định và nhiều thông tư của các bộ để điều chỉnh các vấn đề này.

Cho rằng, trong các quy định đã quy định hết sức cụ thể các khâu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng về thẩm định và kiểm tra, ông Hà cho biết, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn của chúng ta liên quan đến PCCC trong lĩnh vực xây dựng có 8 quy chuẩn và 26 tiêu chuẩn quy định rất cụ thể về quy hoạch hệ thống đường giao thông PCCC, trạm PCCC, quy định các trụ nước và cũng có các quy định cụ thể về phòng chống cháy trong một số công trình chuyên ngành như chợ, chung cư,....

Trong Luật nhà ở cũng quy định rất rõ những quy định của Chủ đầu tư, Ban Quản trị nhà chung cư trong việc thực hiện quy định pháp luật về PCCC cũng như mua bảo hiểm cháy nổ.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Xây dựng cho rằng vẫn còn những hạn chế cơ bản, một số nội dung lạc hậu, thiếu quy định đáp ứng đối với yêu cầu sự phát triển rất nhanh về lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

Trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC vẫn còn nhiều bất cập trong việc tổ chức thực hiện những quy định về PCCC trong công tác quy hoạch xây dựng thẩm định, nghiệm thu công trình.

“Đây là những tiền đề quan trọng nếu làm được thì hạn chế tối đa cháy và hậu quả của cháy gây ra. Tạo điều kiện rất tốt cho công tác PCCC”, ông nói.