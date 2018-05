Dính đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam, cổ phiếu VnDirect liên tiếp lau sàn?

(Dân Việt) Sau khi thông tin được Bộ Công an công bố về đường dây đánh bạc nghìn tỷ không chỉ liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương, hợp tác với Phan Sào Nam, cổ phiếu VND của Công ty CP Chứng khoán VnDirect hoảng loạn, “đỏ sàn” 4 phiên liên tiếp, lượng dư bán tăng vọt do thông tin liên quan đến vụ đánh bạc ngàn tỷ.

Cổ phiếu VND của Công ty Chứng khoán VnDirect "đỏ sàn" liên tiếp vì thông tin bị điều tra liên quan đến HomeDirect (Ảnh: IT) Trong phiên giao dịch sáng nay 11.5, cổ phiếu VND tiếp tục “đỏ sàn”, về mức giá 22.500 đồng/CP, giảm 1.150 đồng/CP (giảm 4,9%) so với phiên giao dịch hôm trước. Đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu VND giảm mạnh, từ mức giá 27.450 đồng/CP “rớt” về mức giá 22.500 đồng/CP (giảm 4.950 đồng/CP; -18%), sau khi thông tin được Bộ Công an công bố về đường dây đánh bạc nghìn tỷ không chỉ liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương, hợp tác với Phan Sào Nam, mà còn hợp tác với một số cổng thanh thanh toán khác, trong đó có HomeDirect. VnDirect liên quan gì đến HomeDirect? Theo thông tin được công bố, HomeDirect được thành lập tháng 5.2012, vận hành cổng thanh toán mang tên PayDirect. Vốn điều lệ HomeDirect hiện đạt 50 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn của HomeDirect là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA), nắm giữ 70% cổ phần. Ngoài ra, IPA cũng đang nắm giữ gần 27% cổ phần tại Công ty Chứng khoán VnDirect. Đáng chú ý, người sáng lập ra IPA là bà Phạm Minh Hương, bà Hương hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị tại IPA; cũng đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Chứng khoán VnDirect. Chồng bà Hương là ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc IPA cũng là thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán VnDirect. Ngoài ra, Công ty IPA còn có trụ sở chính và văn phòng giao dịch tại số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trùng địa chỉ với Công ty Chứng khoán VnDirect. Theo báo cáo tài chính quý I.2018 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA), Công ty CP Dịch vụ HomeDirect là công ty con (nắm 85% quyền biểu quyết), và Công ty CP Chứng khoán VnDirect (VND) là công ty liên kết của I.P.A (26,13%). Cũng theo báo cáo này, trong quý I vừa qua, giữa I.P.A, VNDirect và HomeDirect phát sinh nhiều giao dịch trị giá hàng chục tỷ đồng như chi phí thuê văn phòng, điện nước và tiền vận chuyển hơn 10 tỷ đồng; gửi tiền có kỳ hạn 25,5 tỷ đồng và tất toán tiền gửi có kỳ hạn 42,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý 1.2017, giữa I.P.A., VNDirect và HomeDirect cũng phát sinh khoản phí phát hành trái phiếu 1 tỷ đồng. Với tất cả những thông tin trên, việc Bộ Công an công bố thông tin HomeDirect có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ khiến nhà đầu tư lo ngại vá “tháo chạy” khỏi mã chứng khoán VND dù kết quả kinh doanh quý 1.2018 của công ty chứng khoán này đang rất khả quan. Cụ thể, tính đến hết quý 1.2018, VnDirect là công ty chứng khoán nắm giữ 9,13% thị phần môi giới trên HNX, xếp thứ 2 toàn thị trường ( chỉ sau Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – SSI, chiếm tỷ lệ 13,61%). Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, VnDirect cũng xếp vị trí thứ 2 với thị phần chiếm 9,26% (xếp sau Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – SSI, tỷ lệ 12,26% ). Tuy nhiên, ở thị phần phái sinh, hết quý 1.2018, VnDirect vươn lên dẫn đầu thị phần phái sinh với tỷ lệ 25,29%, tăng 4,4 điểm % so với thời điểm cuối quý IV.2017, vượt mặt cả “ông lớn” SSI (Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn, tỷ lệ 21,86%). Như vậy, sau 4 phiên “đỏ sàn”, cổ phiếu VND của Công ty Chứng khoán VnDirect đã bay mất khoảng 1.071 tỷ đồng vốn hóa sau 4 ngày. Khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến khi lượng bán tháo cũng tăng vọt; chẳng hạn phiên giao dịch ngày 9.5, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 3,3 triệu cổ phiếu (dư bán trên 1,7 triệu cổ phiếu); qua ngày 10.5, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7 triệu cổ phiếu (dư bán trên 4,1 triệu cổ phiếu), gấp 7 lần khối lượng giao dịch ngày thường. VnDirect trấn an giới đầu tư thế nào? Liên quan đến những thông tin khiến cổ phiếu VND “đỏ sàn”, đại diện Công ty Chứng khoán VnDirect cho biết, về mặt tổ chức, HomeDirect và VnDirect là hai pháp nhân hoạt động hoàn toàn độc lập theo quy định của Pháp luật Doanh nghiệp Việt Nam. Mối liên hệ giữa HomeDirect và VNDirect là mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cổ đông, trong đó, VnDirect là cổ đông sở hữu 15% vốn điều lệ của HomeDirect, tương ứng với số vốn góp là 7,5 tỷ đồng. Việc góp vốn đầu tư được VnDirect thực hiện dựa trên kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của HomeDirect với vai trò là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán. Các quyết định trong điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh do HomeDirect hoàn toàn chủ động. Theo quy định của pháp luật, cổ đông VnDirect chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp tại HomeDirect. Do đó, trường hợp hoạt động của HomeDirect gặp khó khăn, bị giải thể hay phá sản thì thiệt hại của VnDirect tối đa bằng số vốn góp vào HomeDirect. Ngoài ra, VnDirect không có rủi ro nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của HomeDirect. Ngay sau khi Công ty Chứng khoán VnDirect thông báo, cổ phiếu VND trong phiên đầu giờ chiều nay đã tăng lên 24.950 đồng/CP, tăng 1.300 đồng/CP (+5,5%).

Tag: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Đường dây đánh bạc nghìn tỷ, cổ phiếu VND, VnDirect