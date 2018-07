Dính hàng loạt sai phạm, Con Cưng vẫn khẳng định “đảm bảo nguồn gốc, chất lượng”

(Dân Việt) Kết quả kiểm tra tại các cửa hàng Con Cưng ở quận 6 và quận 3 (TP.HCM), cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp này. Thế nhưng, đại diện Con Cưng vẫn cho rằng sản phẩm hàng hóa bày bán tại đây có chứng nhận bảo đảm nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Chiều ngày 22.7, Tổ công tác 334 thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã kiểm tra nhiều cửa hàng thuộc hệ thống của Công ty CP Con Cưng, sau khi có khách hàng nghi ngờ sản phẩm mua về bị cửa hàng này cắt và thay thế tem nhãn.

Kết quả ban đầu cho thấy, các cửa hàng này đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa, có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ. Trong đó đáng chú ý mặt hàng mỹ phẩm cho trẻ em nhãn mác không thể hiện số lô, số công bố mỹ phẩm theo quy định…

Tại cửa hàng Con Cưng ở số 833 – 835 Hồng Bàng (quận 6, TP.HCM), hàng loạt sản phẩm quần áo trẻ em ghi xuất xứ “made in Thailand”, nhãn gốc hàng hóa bằng tiếng nước ngoài được in trực tiếp trên sản phẩm. Đối với hiệu Concung.com không có nhãn gốc hàng hóa và nhãn phụ tiếng Việt không đính kèm sản phẩm mà treo trên móc kèm theo giá bán.

Cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm về nhãn mác tại cửa hàng Con Cưng quận 6, quận 3.

Riêng với quần áo trẻ em các loại hiệu CF, Concung.com trên nhãn ghi xuất xứ “made in VietNam”, kèm nhãn giấy/bao bì ghi thông tin thành phần, sản xuất tại Việt Nam, Công ty CP Con Cưng và địa chỉ.

Cũng tại cửa hàng này, cơ quan quản lý thị trường phát hiện có 130 mặt hàng phấn, sữa tắm, sữa tắm, gội, sữa dưỡng da…hiệu Johnson’s và Johnson’s baby do Thái Lan, Philipines, Malaysia sản xuất, có nhãn hàng hóa dán trên sản phẩm. Tuy nhiên không thể hiện số lô, số công bố mỹ phẩm theo quy định...

Đội kiểm tra đã tạm giữ số hàng hóa vi phạm ở hai cửa hàng (quận 3 và quận 6), trị giá gần 450 triệu đồng.

Thế nhưng, trên website của công ty này, Con Cưng cho rằng, các sản phẩm của họ có chứng nhận đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Cụ thể, Con Cưng có toàn bộ chứng nhận sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với 100% nguyên liệu từ Thái Lan và các nước ASEAN được cấp bởi Sở Ngoại Thương (Department of Foreign Trade), trực thuộc Bộ Thương Mại (Ministry of Commerce) Thái Lan (!).

Riêng đối với bộ quần áo màu hồng dành cho bé gái có mã sản phẩm CF G127011 do ông Trương Đình Công Vĩnh (Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM) mua và phát hiện có dấu hiệu tráo đổi nhãn mác, Con Cưng cho rằng, sản phẩm này nằm trong lô hàng được sản xuất bởi Công Ty International Incorporated (Thailand) Co., Ltd, tại Thái Lan, thông qua Hợp đồng số PO2017OEM49 ký ngày 10.11.2017.

Một góc cửa hàng Con Cưng với rất nhiều sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Sau khi nhận phản ánh từ khách hàng, Con Cưng đã thu hồi toàn bộ 5.982 sản phẩm của lô hàng đang trưng bày tại cửa hàng. Đồng thời, gởi tin nhắn đến gần 4.000 khách hàng để thông báo thu hồi sản phẩm và gửi phiếu quà tặng với giá trị tương đương để mua sản phẩm mới.

“Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình đặt hàng, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và nhận thấy lỗi của Con Cưng là đã không kiểm tra hết toàn bộ lô hàng!”, đại diện Con Cưng cho biết trên website concung.com.

Phản ứng trước nghi vấn “thay tên đổi họ” cho sản phẩm của Con Cưng, rất nhiều khách hàng đã rất bức xúc, vì cho rằng, các sản phẩm liên quan tới sức khỏe bà mẹ, trẻ em cần tuân thủ tuyệt đối yêu cầu về chất lượng.

Chị Nguyễn Quỳnh Mai (ngụ quận 6, TP.HCM) cho biết, gia đình có một bé gái 6 tuổi và một bé trai hơn 1 tuổi. Vì cho rằng da trẻ em rất nhạy cảm, dễ dị ứng, nên chị luôn ưu tiên các sản phẩm quần áo chất liệu 100% cotton cho trẻ. Trong đó, lựa chọn hàng đầu của chị Mai là sản phẩm ở Con Cưng, vì cho rằng đây là hệ thống siêu thị mẹ và bé lớn, uy tín và có đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn.

Thế nhưng, từ khi có dư luận xôn xao về vấn đề tráo đổi nhãn mác hàng hóa ở Con Cưng, chị và gia đình rất bức xúc và lo lắng cho sức khỏe các con. Số tiền chị bỏ ra đầu tư mua sắm tại Con Cưng hơn 5 năm qua cũng rất lớn, hơn nữa, không gì có thể bù đắp được những lo lắng về vấn đề an toàn cho em bé của gia đình.

“Tôi có kiểm tra lại một số sản phẩm mới mua gần đây cho con trai và nhận thấy nhãn mác mờ đi, không kiểm tra được, hoặc bị te tua hết. Sự việc cần được cơ quan chức năng làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng”, chị Mai chia sẻ.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ lô hàng trị giá gần 450 triệu đồng của Con Cưng.

Trong khi đó, chị Trần Thị Tuyết (ngụ đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP.HCM), cho rằng chị thường xuyên mua sắm các sản phẩm của Con Cưng để làm quà tặng cho các cháu nhỏ trong gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng có lần, sau khi mua quà đầy tháng cho đứa cháu gái, chị phát hiện có rất nhiều mẫu quần áo bày bán tại chuỗi siêu thị này giống với các mẫu bán ở chợ, giá chỉ vài chục nghìn đồng, rẻ hơn 7 – 8 lần so với giá bán của Con Cưng.

“Lúc phát hiện ra mình cũng nghi ngại nhưng nghĩ là chắc ngoài chợ bán hàng giả, hàng nhái, mình mua hàng trong chuỗi chắc là an toàn rồi. Bây giờ có nghi vấn thế này, thật sự hoang mang!”, chị Tuyết tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục phó Chi cục QLTT TP.HCM cho biết, do Con Cưng có số siêu thị lớn, 120 cửa hàng, siêu thị nên trong hôm nay, các đội QLTT đã kiểm tra thêm được 67 cửa hàng tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Trong ngày mai, các đội QLTT tiếp tục rà soát để kiểm tra sai phạm tại các cửa hàng Con Cưng còn lại. Hiện tại, Chi Cục QLTT TP.HCM vẫn chưa có số liệu chính thức về lượng hàng hoá đã kiểm tra ở các cửa hàng của Công ty CP Con Cưng vì số lượng và chủng loại hàng hóa quá lớn, cần có thời gian để kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan.