Doanh nghiệp do vợ ông Trần Bắc Hà làm chủ thay thế người đại diện

3 Công ty, 1 địa chỉ trụ sở chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cho hay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng được thành lập năm 2014, do bà Trần Lan Phương làm người đại diện pháp luật (con gái ông Trần Bắc Hà- PV) và Công ty CP Tập đoàn An Phú do ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà – PV), làm người đại diện pháp luật, đều có trụ sở chính tại 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn. Trùng với địa chỉ trụ sở Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn.