Đồng 2 USD hình chó mạ vàng có giá tiền triệu

Hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tuy nhiên thị trường quà Tết đã khá sôi động, chủ yếu hướng tới giới “chịu chơi” với những món quà VIP.

Săn lùng tiền cầu may

Đối với dân chơi ngày nay, việc lì xì đầu năm bằng tiền thật đã trở nên tầm thường. Thay vào đó, họ săn lùng những đồng tiền cầu may với nhiều loại mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt. Bên cạnh đồng tiền 2 USD may mắn, năm nay, các loại tiền hình con chó được nhiều khách hàng quan tâm.

Những món quà độc, lạ tiếp tục được tung ra trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 (Trong ảnh: Tờ tiền 2 USD)

Chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các loại tiền lưu niệm tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, mặt hàng được bán nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại là tiền 2 USD hình con chó mạ vàng. Đây là loại tiền được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và phát hành nhằm phục vụ riêng nhu cầu lì xì Tết Âm lịch 2018 tại khu vực châu Á.

Một mặt của tờ tiền này có in hình 2 con chó mạ vàng và cất trong một bao da, có giấy chứng nhận bảo an chống hàng giả. Mỗi tờ tiền 2 USD in hình con chó có mức giá lên tới 400 - 500 nghìn đồng. Riêng với các tờ có số seri đẹp, mức giá tăng lên 700 - 800 nghìn đồng.

“Nếu anh chị thích số seri lộc phát như 6688, 6868… thì đồng giá 1,2 triệu đồng/tờ”, nhân viên cửa hàng giới thiệu. Anh này cũng cho biết, dù giá cao nhưng loại tiền số đẹp này chỉ có hạn nên thông thường tới dịp sát Tết lại cháy hàng.

Bên cạnh tờ tiền đặc biệt trên, các loại tiền xu lưu niệm hình con chó cũng được rao bán khá phong phú, với hàng chục loại xuất xứ từ nhiều quốc gia. Có thể kể đến, cặp tiền xu hình chó Úc mạ vàng và mạ bạc có giá 300 nghìn đồng/cặp. Mặt trước của đồng tiền này có in hình con chó với dòng chữ “Year of the Dog” và mặt sau là chân dung Nữ hoàng Elizabeth II.

Tiền xu hình con chó Đài Loan 2018 mang một màu sắc khác khi in hình ảnh chú chó khá dễ thương, giống phim hoạt hình với màu sắc bắt mắt, giá cả phải chăng hơn là 100 nghìn đồng cặp. Theo các cửa hàng, loại tiền này chủ yếu được học sinh, sinh viên ưa thích và lựa chọn trong năm mới…

Vẫn là tiền in hình con chó nhưng ít màu sắc và kém bắt mắt hơn nên những loại tiền giấy của Macao, Belarus… sẽ có mức giá “mềm”, chỉ từ 20 - 25 nghìn đồng/tờ.

Chính sở thích sưu tầm tiền lưu niệm in hình linh vật của năm đã khiến loại hình kinh doanh mặt hàng này đạt lợi nhuận không hề nhỏ. Theo tìm hiểu, nếu đặt mua lẻ qua website bán hàng online của nước ngoài như amazon.com, giá của loại tiền 2 USD in hình con chó khi về tay chỉ có giá khoảng 300 nghìn đồng, rẻ hơn từ 100 - 200 nghìn đồng/tờ so với giá bán trong nước.

Trào lưu tặng quà Việt hạng sang

Dự án 1102 vừa trình làng Bộ sưu tập quà Tết “Kỳ linh Mậu Tuất 2018 - Linh Khuyển Trấn An Gia” mang đặc trưng văn hóa Việt Nam. Theo đó, sẽ có 2 dòng sản phẩm cho khách lựa chọn gồm: Phiên bản cao 31cm với giá 12 triệu đồng và phiên bản 42cm với giá 15 triệu đồng. Mỗi tác phẩm được bán kèm theo Sổ chứng nhận Độc nhất vô nhị, tài liệu chứng minh nguồn gốc và quy trình chế tác.

Hộp trà đinh hương có giá bạc triệu

Anh Tạ Văn Thắng, đại diện Dự án 1102 cho biết, ngoài tạo hình độc đáo và được chế tác theo từng bản mệnh, các hoa văn, họa tiết trên Kỳ Linh Mậu Tuất 2018 vẫn sẽ được dát vàng ròng giúp tăng thêm sự oai nghiêm, vương giả cho linh vật, đồng thời mang đến cho gia chủ sở hữu may mắn, bình an và thịnh vượng.

“Dự án nhằm mục đích phát triển quảng bá làng nghề, khẳng định chất lượng sản phẩm Việt chứ không phải vì mục đích kinh tế. Chi phí tiền công khá nhiều nên lợi nhuận của sản phẩm cũng không đáng kể”, anh Thắng nói. Cũng theo anh Thắng, thời điểm hiện tại, dự án đã nhận được gần 100 đơn đặt hàng.

Đánh vào tâm lý muốn chọn đặc sản biếu Tết độc đáo, truyền thống mà vẫn thể hiện được sự sang trọng, năm nay nhiều nhà sản xuất đã kết hợp đặc sản vùng miền với hình thức độc đáo mang tính “kỷ vật”. Ví như, sản phẩm trà Tân Cương - Thái Nguyên chỉ với khoảng 120 gram (pha được khoảng 10 ấm trà) nhưng khi được đựng trong hộp gỗ đinh hương nguyên khối, lại được bán tới 1,1 triệu đồng/hộp.

“Với một phần quà biếu là hộp trà Đinh Hương nguyên khối, người nhận quà không những được thưởng thức hương của trời, vị của đất mà còn được chiêm ngưỡng tinh hoa lao động của con người. Món quà Tết đẳng cấp này cực kỳ phù hợp khi biếu những lãnh đạo, những người quan trọng, người VIP”, nhà sản xuất lý giải.

Ngoài ra, sản phẩm thiên nhiên thuần Việt tăng cường sức khỏe cũng đã được rao bán mạnh trong mùa Tết năm nay. Chẳng hạn như, rượu sâm Ngọc Linh có giá 3,5 triệu đồng/chai 750ml, được quảng bá giúp giảm mệt mỏi, stress, cải thiện chức năng sinh lý và ngăn ngừa ung thư.

Lọ dưỡng chất sâm Ngọc Linh mật ong có giá khá “chát” 2,5 triệu đồng bởi được nêu công dụng “cho sức khoẻ lên bội phần”; nấm Lim xanh cả cây cũng có giá gần 2 triệu đồng với công dụng tăng hệ miễn dịch, chống oxi hóa, tác dụng tốt tới giấc ngủ, chống lại các vi khuẩn có hại, hỗ trợ phòng và điều trị rối loạn mỡ máu..

Năm nay, các loại thực phẩm an toàn, thực phẩm hữu cơ làm quà Tết, cũng khá hút khách. Đáng nói, giá của những giỏ quà này không hề rẻ. Từ rau củ quả hữu cơ cho tới các loại đặc sản biển như: Tôm nõn khô, cá chỉ, cá thu một nắng cũng được bán với giá cả triệu đồng.

Sản phẩm sạch đặc sản như tỏi Lý Sơn loại cao cấp có giá 1,2 triệu/kg, riêng loại có màu đen dao động khoảng 1,4 triệu - 2,5 triệu đồng. Đặc sản cao cấp hơn như sá sùng, yến sào cũng lên đến vài ba triệu đồng một phần quà.