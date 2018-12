Động thái của An Quý Hưng hậu đấu giá cổ phần Vinaconex

(Dân Việt) Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường tại Vinaconex, khởi công dự án bất động sản ven đô là những động thái cuối cùng trong năm 2018 sau khi Công ty TNHH An Quý Hưng chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinaconex

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vinaconex (mã chứng khoán VCG - HNX) chính thức ban hành Quyết định số 405/2018/QĐ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Người đại diện theo pháp luật.

Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Theo đó, Hội đồng quản trị Vinaconex phê duyệt đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Vinaconex cũng công bố thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Cổ phần Vinaconex từ ông Đỗ Trọng Quỳnh sang ông Nguyễn Xuân Đông.

Ông Nguyễn Xuân Đông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng (An Quý Hưng), đơn vị đã chi 7.367 tỷ đồng mua lô cổ phiếu 255 triệu đơn vị, tương ứng 57,71% vốn Vinaconex ngày 22.11 vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng

Công ty TNHH An Quý Hưng có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001. An Quý Hưng đặt trụ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Hiện An Quý Hưng đã có trên 60 dự án lớn, nhỏ cho các đối tác trong và ngoài nước, trong đó có tới trên 50 nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Năm 2017, An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông ghi nhận 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ông Nguyễn Xuân Đông sinh năm 1966, từng lăn lội trên thương trường và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty Cổ phần Vimeco...

Trước đó, hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vinaconex cũng phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng. Nội dung họp của đại hội sẽ xoay quanh các vấn đề kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Vinaconex nhiệm từ 2017 – 2022 và các nội dung khác (nếu có).

Đại hội cổ đông bất thường Vinaconex dự kiến được tổ chức vào ngày 11.1.2019

Khởi công dự án An Quý Hưng Riverside tại Long Biên, Hà Nội

Cùng với việc nắm quyền tại Vinaconex, An Quý Hưng của đại gia Nguyễn Xuân Đông cũng tập trung đầu tư, xây dựng những dự án tầm trung tại nội và ngoại thành Hà nội.

1 trong những dự án đang vừa được An Quý Hưng vừa khởi công vào ngày 27.12 vừa qua có vị trí đắc địa tại Tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, dự án Nhà chung cư cao tầng – Khu CU thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Thượng Thanh

Đại diện lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp làm nghi lễ khởi công dự án

Dự án có tên thương mại An Quý Hưng Riverside (AQH Riverside), được xây dựng trên khu đất có diện tích 6.925 m2 với diện tích đất xây dựng nhà văn hóa (thực hiện theo dự án riêng), cây xanh, đường giao thông khoảng 1.306 m2.

Còn lại diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 5.525 m2, diện tích đất mở đường 94 m2, bao gồm các công trình ở gồm Khu nhà ở thấp tầng - Khu A và Khu B; Nhà chung cư cao tầng - Khu C.

Trong đó, nhà chung cư cao tầng được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 3.621 m2, diện tích xây dựng 1.457 m2; tổng diện tích sàn xây dựng công trình là 40.346 m2(gồm cả tầng hầm); mật độ xây dựng của khu chung cư cao tầng là 40,2%

Dự án nhà ở cao tầng AQH Riverside được nhận định có vị trí đắc địa, không gian trong lành.

Công trình cao 23 tầng nổi (không bao gồm 01 tầng kỹ thuật mái) và 02 tầng hầm, tổng số căn hộ là 378 căn hộ với diện tích từ 58-74 m2.

Tiến độ của dự án dự kiến được hoàn thành vào Quý II năm 2020. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án là : 568 tỷ 722 triệu đồng.

Đại diện công ty TNHH An Quý Hưng phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh - P.TGĐ Công ty TNHH An Quý Hưng khẳng định, Công ty An Quý Hưng cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, để hoàn thành Dự án “đầu tư xây dựng Khu nhà ở Thượng Thanh” đúng tiến độ, thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật theo TCVN hiện hành; tạo nên không gian sống sang trọng - hiện đại giúp Quý cư dân, sẽ được hưởng trọn vẹn một cuộc sống tiện nghi và an toàn.

Chưa có giá bán chính thức của dự án, tuy nhiên, khảo sát quanh khu vực này, hiện nay mặt bằng giá chung cư dao động từ 17 – 20 triệu đồng/m2.