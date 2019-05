Dự án thua lỗ nghìn tỷ PVTex và dấu hỏi ứng viên TGĐ PVN Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng, hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). (Ảnh: Internet)

Sau khi ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có đơn xin từ chức Tổng giám đốc Tập Sau đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), ông Lê Mạnh Hùng, hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một trong hai ứng viên được giới thiệu giữ chức vụ Tổng giám đốc PVN thay ông Sơn.

Theo một số thông tin từ phía PVN, ông Lê Mạnh Hùng là một trong 4 Phó tổng giám đốc của PVN, có 12 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý trong ngành dầu khí, từng có thời gian 1 năm công tác tại Văn phòng Chính phủ trước khi trở thành Trưởng ban dự án cụm Khí - điện - đạm Cà Mau, Tổng giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Hiện tại, ông Hùng phụ trách các nhóm lĩnh vực, gồm: công nghiệp lọc hoá dầu, hóa chất, nhiên liệu sinh học; công nghiệp khí gồm các dự án điện khí (ngoài dự án ông Thập phụ trách), khoa học công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật, QHSE toàn ngành; phụ trách các ban khí và chế biến dầu khí, ban CN-AT&MT; các đơn vị gồm: Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, Ban QLDA Khí - Điện - Đạm Cà Mau, PVGas, BSR, PVCFC, PVFCCo, DMC, PVTex, VPI, NASOS.

Việc ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu vào chức danh Tổng giám đốc điều hành của PVN đã và đang đặt ra nhiều dấu hỏi, bởi ông Hùng có trách nhiệm trong một số dự án thua lỗ lớn của PVN, nhưng việc xử lý trách nhiệm này đến đâu, như thế nào cho đến nay chưa được làm rõ. Điển hình trong đó là Dự án Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVTex).

Đây là một trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành Công Thương, từng được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhiều lần chia sẻ hoặc trả lời chất vất của các đại biểu Quốc hội tại mỗi kỳ họp.

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, ngày 20.6.2017, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: ông Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch HĐQT PVtex, Vũ Đình Duy - nguyên TGĐ PVtex, Vũ Phương Nam - Kế toán trưởng, Đào Ngọ Hoàng - nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVtex và Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty PVC.KBC. Cả 5 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, riêng Vũ Đình Duy đã bỏ trốn.

Về Dự án Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVTex), theo thông tin từ Thanh niên, trong quá trình triển khai dự án xơ sợi Đình Vũ, ông Lê Mạnh Hùng là Phó tổng giám đốc PVN phụ trách dự án từ năm 2013 tới nay. Ông Hùng cũng là người đã có ý kiến và chủ trương đồng thuận, là cơ sở để Hội đồng thành viên PVN ban hành nghị quyết chấp thuận chủ trương nghiệm thu có điều kiện dự án xơ sợi Đình Vũ kết thúc quá trình chạy thử và nhận bàn giao nhà máy để tiếp tục tự tổ chức chạy thử dưới hình thức vận hành thương mại. Kết quả, khi vận hành thương mại PVTEX lỗ hơn 1.000 tỉ đồng.

Còn theo văn bản số 2632/KL-TTCP kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án PVtex, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, trong quá trình triển khai, PVtex đã điều chỉnh tổng mức đầu tư vào dự án này, tăng thêm 34 triệu USD so với dự kiến ban đầu, lên 359 triệu USD (tương đương 7.000 tỉ đồng). Và thời gian thu hồi vốn dự án tăng lên 22 năm. Sau 2 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dự án này lỗ hơn 1.732 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ những sai phạm của dự án như vi phạm trong việc mời thầu nghiệm thu tăng sai, trùng lắp khối lượng so với hồ sơ hoàn công một số hạng mục công trình với giá trị 23.046,6 USD và hơn 8 tỷ đồng; thay đổi dây chuyền thiết bị kéo sợi dún từ Đức sang Trung Quốc, hệ thống máy chủ máy in từ Đức sang Châu Âu; quá trình chạy thử từ tháng 11.2011 đến 6.2013 lỗ gần 818 tỉ đồng; tăng sai một số khoản chi phí trị giá gần 39 triệu USD.

Do đó, PVtex mất toàn bộ vốn chủ sở hữu và gánh trên mình khoản nợ khoảng 6.000 tỉ đồng. Để PVtex bị thua lỗ, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ trách nhiệm thuộc về HĐQT, TGĐ các đơn vị liên quan gồm PVN, Vinatex và PVTex. Cũng tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc dự án thua lỗ có nguyên nhân chủ quan từ khó khăn của thị trường, song cũng có sai phạm, thiếu sót trong chỉ đạo, giám sát của PetroVietnam, Vinatex và Bộ Công Thương.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét xử lý hình sự đối với các dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong phê duyệt dự án; lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí lớn với vốn đầu tư. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sợ để điều tra, xử lý theo pháp luật.