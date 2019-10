Đường hư hỏng, phạt Tập đoàn Sơn Hải, BQL Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

(Dân Việt) Vì không có biện pháp khắc phục kịp thời hư hỏng ở tuyến đường do mình quản lý và xây dựng, Ban Quản lý (BQL) dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải đã bị xử phạt.

Ngày 4/10, Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) và BQL dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mỗi đơn vị số tiền 4 triệu đồng.

Trong đó, BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị xử phạt vì không có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông tại vị trí Km 0 đến Km+50 (bên trái tuyến ca tốc). Còn Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải bị xử phạt lỗi tương tự tại vị trí Km 16+543 đến Km 17+971 ở tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan.

Một đoạn thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng khi mới đưa vào sử dụng. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, Cục Quản lý đường bộ III còn yêu cầu 2 đơn vị nêu trên phải khắc phục các hư hỏng của công trình đường bộ.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng, năm 2018 trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, riêng 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người. Qua kiểm tra cho thấy mặt đường có nhiều hư hỏng, thiếu hệ thống chiếu sáng, tình trạng bụi bẩn gây ảnh hưởng tầm nhìn...nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông rất lớn.

Một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan (Đà Nẵng) đêm 3/10/2019. Ảnh: Lam Hàn

Trước tình hình trên, vào tháng 6/2019, nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Trưởng Ban An toàn giao thông, ông Huỳnh Đức Thơ đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (nhà đầu tư) và Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu) khẩn trương khắc phục các hư hỏng do dùng đường tránh Nam Hải Vân làm đường công vụ thi công cầu vượt nút giao Hòa Liên thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.