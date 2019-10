Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa vận hành do tổng thầu chưa đủ hồ sơ

(Dân Việt) Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, việc cung cấp hồ sơ của phía tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa được thực hiện đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ liên quan tới chứng chỉ minh chứng quá trình sản xuất của các trang thiết bị phục vụ vận hành của đoàn tàu khiến đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa thể tiến hành chạy thử tích hợp.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông.

Liên quan tới tiến độ vận hành đường sắt Cát Linh-Hà Đông, trao đổi với báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện trường thi công, lắp đặt cơ bản đã xong phần xây lắp, thiết bị chạy đơn lẻ từng hệ thống, cũng như đoàn tàu, hệ thống bán vé…

Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là quá trình cung cấp hồ sơ đánh giá an toàn hệ thống theo quy định của hợp đồng và pháp luật, đã thuê đơn vị tư vấn độc lập của Pháp.

Song việc cung cấp hồ sơ của tổng thầu chưa thực hiện đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ liên quan tới chứng chỉ minh chứng quá trình sản xuất của các trang thiết bị phục vụ vận hành của đoàn tàu, từ đó đánh giá độ an toàn khi vận hành đoàn tàu để đưa vào khai thác.

“Theo quy định, phải đánh đánh giá xong, chúng ta mới tiến hành chạy thử tích hợp bao gồm hệ thống bán vé tự động, kiểm soát tự động, thông tin tín hiệu, điều độ đoàn tàu với cường độ 3-4 phút/chuyến trong vòng 20 ngày. Sau đó, mới đưa vào khai thác chính thức, rồi tổ chức nghiệm thu trên cơ sở hoàn thành và có các chứng chỉ nêu trên.

Tồn tại này, Bộ đã tích cực làm việc với tổng thầu và Thành phố Hà Nội. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Cũng cũng đã kiểm tra hiện trường và có nội dung chỉ đạo liên quan tới vấn đề an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết.

Trước đó, báo cáo của GTVT ngày 1/10 cho biết, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông (dự án) đã hoàn thành xong phần xây dựng hạ tầng hơn 13 km cầu cạn, 12 nhà ga trên cao, 16 khu đơn thể Depot và cảnh quan cây xanh.

Dự án cũng đã mua sắm, lắp đặt đủ 13 đoàn tàu, thiết bị phục vụ chạy tàu và đã chạy thử đơn động các hệ thống, đoàn tàu cùng 5 chuyên ngành phục vụ chạy tàu trực tiếp.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, bàn giao vào khai thác thương mại do còn một số tồn tại.

Đầu tiên, dự án chưa hoàn thành công tác chỉnh trang, hoàn thiện mỹ quan, khắc phục tồn tại kiến trúc các nhà ga, khu Depot, hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công, thủ tục nghiệm thu.

Ngoài ra, với các thiết bị đã lắp đặt, Tổng thầu chưa cung cấp chứng chỉ, hồ sơ... để có cơ sở đánh giá đảm bảo an toàn hệ thống; chưa thực hiện các thử nghiệm và các bước đánh giá an toàn phục vụ nghiệm thu các hạng mục thiết bị.

Dự án chưa hoàn thành đề cương vận hành thử toàn hệ thống để cho tất cả các đoàn tàu chạy thử (thông tin tín hiệu, hệ thống bán vé...) để đồng bộ hóa làm cơ sở kiểm chứng hoạt động của thiết bị và đánh giá độ sẵn sàng của hệ thống, nhân sự vận hành.

Nhóm tồn tại, vướng mắc thứ tư của dự án là chưa bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng nên Tư vấn độc lập (Công ty ACT của Pháp) đánh giá an toàn hệ thống không có đủ cơ sở và bằng chứng xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và chưa đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định.