Đường sắt Nhổn – ga Hà Nội sẽ được tư vấn Pháp đánh giá trước khi vận hành

(Dân Việt) Sau nhiều năm triển khai xây dựng đến nay, dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội hiện đạt gần 68% tiến độ tổng thể, trong đó đoạn trên cao đạt 99%.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, những hạng mục còn lại đang được các nhà thầu thi công hoàn thiện. Trong đó, chủ yếu liên quan đến nhà ga và trang thiết bị kết cấu nhà ga đoạn trên cao, kiến trúc tầng ke ga, gia công và lắp dựng thép cho kết cấu mái che.

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Đặc biệt, việc thiết kế móng cho hệ thống thanh từ ga S1 đến S8 đã được Sở GTVT Hà Nội thẩm định, điều chỉnh và đã có 4/8 ga trên cao đã hoàn thành thiết kế chi tiết và đang được thi công cọc thử.

Theo kế hoạch trước đó, dự kiến dự án đường sắt tuyến Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng đoạn trên cao vào cuối năm 2019, các nhà ga trên cao và công trình Depot vào tháng 10/2020 và hoạt động giai đoạn I vào năm tháng 4/2021. Đối với những đoàn tàu đang được chế tạo tại Pháp sẽ được đưa về vào tháng 7/2020.

Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án sẽ được liên danh APAVE - BUREAU VERITAS- CERTIFER (tư vấn ABC) đánh giá độc lập trước khi đưa vào hoạt động. Tư vấn kiểm tra và chứng nhận an toàn hệ thống độc lập với tư vấn ABC. Đây là liên danh các công ty tư vấn của Pháp có nhiều kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra và chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội trước khi đưa hệ thống vào vận hành.

Được biết, để đoàn tàu đi vào vận hành cần phải được chứng nhận an toàn về độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối với các hệ thống (tàu, hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu, hệ thống cung cấp điện sức kéo. Cùng với đó là chứng nhận cửa chắn ke ga và phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra cần phải đánh giá sự tương thích điện từ, sự tích hợp hệ thống; Thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống; hệ thống quản lý an toàn vận hành.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội lên phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Từ tháng 10/2019 cho đến 20/3/2020, TP. Hà Nội tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện trên đường Kim Mã đoạn từ ngã tư Kim Mã - La Thành (đền Voi Phục) đến ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai theo hướng từ đền Voi Phục đi vào trung tâm thành phố.

Những phương tiện đi ra đường Kim Mã của khách sạn Deawoo đi ra tại ngã ba Kim Mã - Nguyễn Văn Ngọc, cổng số 3 trước mặt chỉ bố trí ô tô con và xe máy đi theo chiều ra (xe khách và các phương tiện khác không được đi ra cổng này). Nếu giao thông qua cổng này không đảm bảo cơ quan chức năng sẽ đóng lại để bảo đảm an toàn và không gây ùn tắc giao thông.

Đối với đường La Thành (đoạn từ Voi Phục đến ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh) trước mắt giữ nguyên tổ chức giao thông như hiện tại, liên ngành sẽ nghiên cứu, đánh giá, thống nhất sau.

Các tuyến xe buýt hướng từ ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục sẽ được Hà Nội điều chỉnh lộ trình tạm thời như sau: Tuyến 27 và 28 đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Đường Láng; tuyến 32 và 34 đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - Bưởi - điểm Trung chuyển Cầu Giấy; tuyến 38 đi theo hướng Kim Mã nhỏ - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn; tuyến 9A đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh - La Thành. Xe buýt hướng ngược lại giữ nguyên.