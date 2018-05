Gần 500 thẻ BHYT được trao tận tay người dân Bắc Bình

(Dân Việt) Sáng 17.5.2018, tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, HDBank đã kết hợp cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Ban Thường trực Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận, tiến hành trao gần 500 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo huyện Bắc Bình, nhằm hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe người dân nghèo tại địa phương.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình trao tặng thẻ BHYT cho người dân cận nghèo mà HDBank đã cam kết đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo trong nhiều năm qua. Trước Bình Thuận, HDBank cũng đã tiến hành trao 500 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo tại tỉnh Bến Tre.

Do vất vả với cuộc mưu sinh, nên việc khám chữa bệnh đối với người nghèo khi chẳng may đau ốm là cả gánh nặng. Thấu hiểu nỗi lo của những bà con vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn, những tấm thẻ BHYT mà HDBank mang đến lại càng mang nhiều ý nghĩa, giúp họ giảm tải phần lớn chi phí khám chữa bệnh trong năm, để bà con an tâm lao động sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Nhiều năm qua, bên cạnh việc tự tổ chức và phối hợp với các công ty cùng thành viên khác như VietjetAir, HD SAISON… vận động quyên góp hỗ trợ cho các địa phương, HDBank luôn dành sự quan tâm và đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM thực hiện các chương trình hướng đến bệnh nhân nghèo trên cả nước như tặng 15.000 thẻ BHYT, tặng nhà tình thương, tài trợ chi phí phẫu thuật mắt cho người nghèo hàng tỷ đồng mỗi năm.

Với HDBank, sức khỏe và niềm vui của người dân nghèo là một minh chứng cho phương châm hoạt động "Cam kết lợi ích cao nhất" mà HDBank luôn hướng đến.