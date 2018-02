Giá vàng hôm nay 21.2: Giảm mạnh trong ngày đầu năm?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 21.2, là ngày đầu tiên giao dịch của các công ty kinh doanh kim loại quý trong nước mở cửa nhưng lại quay đầu giảm mạnh do giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 21.2: Giảm mạnh trong ngày đầu năm? (Ảnh: IT)

Cụ thể, vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,850 – 37,110 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,860 –37,080 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,950 (mua vào) – 37,150, triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu giảm 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,920 – 37,370 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch ngày 21.2 (giờ Việt Nam) giảm mạnh tới 26 USD so với chốt phiên giao dịch ngày 15.2, niêm yết ở mốc 1.326, 81 USD/oz.

Mặc dù giá vàng thế giới đã giảm mạnh do đồng USD lên giá nhưng giá vàng trong nước cũng chỉ giảm nhẹ do đầu năm nhiều người quan niềm đi mua vàng để lấy may. Đặc biệt thời điểm ngày Thần Tài cũng sắp đến gần nên nhu cầu mua vàng của người dân cũng tăng cao hơn khiến cho nhiều người kỳ vọng vàng sẽ tăng mạnh trong các phiên tới.