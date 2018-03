Giá vàng hôm nay 2.3: Giảm mạnh phiên cuối tuần?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 2.3 được chuyên gia và cả nhà đầu tư nhận định có thể tiếp tục giảm mạnh phiên cuối tuần do tác động từ giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 2.3: Giảm mạnh phiên cuối tuần? (Ảnh: IT)

Cụ thể, vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,510 – 36,690 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,550 –36,700 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 130.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,600 (mua vào) – 36,780, triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,460 – 36,910 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm ngày 1.3 (giờ Việt Nam) giảm 10 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.310,9 USD/oz.

Ông Jerome Powell cho biết, FED có thể tăng lãi suất bốn lần trong năm nay, thay vì ba lần như dự đoán thị trường đưa ra trước đây. Đồng USD tăng trở lại từ vùng đáy 3 năm, sau khi ông Powell bày tỏ quan điểm ủng hộ kế hoạch tăng dần dần nâng lãi suất lên. Theo đó, Ủy ban Thị trường mở của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FOMC) sẽ tiếp tục cân đối tình hình tài chính Mỹ để tránh khỏi một tình trạng kinh tế quá nóng và giữ lạm phát mục tiêu 2%.

Mặc dù giá vàng thế giới tiếp tục trong xu thế đi xuống nhưng theo kết quả khảo sát do hãng tin Anh Reuters thực hiện, giá vàng trong năm nay có thể phá vỡ ngưỡng 1.400 USD/ounce lần đầu tiên kể từ năm 2013, do triển vọng đầy bất ổn của các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý này như một nơi trú ẩn an toàn.