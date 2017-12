Giá vàng hôm nay 26.12: Tiếp tục giằng co mạnh?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 26.12, được cả nhà đầu tư và chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục giằng co mạnh do tác động từ giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 26.12: Tiếp tục giằng co mạnh? (Ảnh: IT)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25.12, giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ 1 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước cũng giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước.

Cụ thể, giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá qauý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,330 – 36,530 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,420 –36, 500 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,440 (mua vào) – 36,520, triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 35,290 – 35,740 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 25.12 (giờ Việt Nam) giảm 1 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.275,48 USD/oz.

Thị trường vàng thế giới giao dịch trầm lắng do thị trường vàng quốc tế bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Các nhà giao dịch cho biết đồng bạc xanh đã lên giá so với đồng Yên sau khi bình luận của Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Haruhiko Kuroda, càng củng cố dự báo ngân hàng này chưa vội “từ giã” chính sách tiền tệ siêu lỏng. Do đó, ở thời điểm hiện tại các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ còn đi ngang và giằng co mạnh chưa thể bứt phá.