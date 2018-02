Giá vàng hôm nay 26.2: Rớt thảm sau ngày vía Thần Tài?

(Dân Việt) Giá vàng hôm nay 26.2 được chuyên gia và cả nhà đầu tư nhận định có thể rớt thảm sau ngày vía Thần Tài.

Giá vàng hôm nay 26.2: Rớt thảm sau ngày vía Thần Tài? (Ảnh: IT)

Cụ thể, vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,750 – 37,050 triệu đồng/lượng, tăng 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,800 –37,600 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,900 (mua vào) – 37,150, triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu tăng 90.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước, niêm yết ở mức 36,770 – 37,400 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trước sức mua tăng đột biến gấp 7 lần so với ngày thường trong ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước đã được đẩy lên cao hơn so với ngày thường, trong đó giá bán ra được đẩy tăng khoảng 200.000 đồng/lượng trong khi giá vàng mua vào của các công ty kinh doanh vàng lại giảm khoảng 200.000 đồng/lượng. Do đó, giá bán ra đã chênh lệch tới 800.000 đồng/lượng so với giá mua vào. Các chuyên gia nhận định, khoảng cách này sẽ bị thu hẹp và giá vàng cũng sẽ giảm mạnh trong các phiên sau ngày vía Thần Tài.