Giá xăng giảm hơn 200 đồng/lít

(Dân Việt) Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm hơn 200 đồng kể từ 15h chiều hôm nay 22.10.

Giá xăng giảm hơn 200 đồng/lít (Ảnh: IT)

Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 22 tháng 10 năm 2018 là: 87,120 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92); 89,326 USD/thùng xăng RON95; 96,269 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 95,670 USD/thùng dầu hỏa; 502,560 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Bình quân tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) so với Đô la Mỹ (USD) kỳ điều hành này tăng so với kỳ điều hành trước (ngày 06.10.2018): Tỷ giá USD/VND mua chuyển khoản của Vietcombank bình quân trong 15 ngày trước ngày 22.10.2018 là 1USD bằng 23.308 VND (tăng 22 VND/1USD so với kỳ trước). Tỷ giá USD/VND bán ra của Vietcombank bình quân trong 15 ngày trước ngày 22.10.2018 là 1USD bằng 23.385 VND (tăng 06 VND/1USD so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1209/BTC-QLG ngày 19.10.2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 15.458 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát.

Do đó, nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hạn chế ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 0 đồng/lít xăng E5 RON92; ở mức 300 đồng/lít xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa; ở mức 300 đồng/kg dầu mazut. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu gồm: Xăng E5 RON92: 1.213 đồng/lít; Xăng RON95: 600 đồng/lít; Dầu diesel: 634 đồng/lít; Dầu hỏa: 722 đồng/lít; Dầu mazut: 653 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh cụ thể: Xăng E5 RON92: giảm 224 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 144 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giữ ổn định giá; Dầu hỏa: giữ ổn định giá; Dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5 RON92: không cao hơn 20.682 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 22.203 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.611 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 17.086 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.694 đồng/kg.

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu mới nhất vào ngày 6.10, cơ quan điều hành quyết định tăng giá với mức tăng được coi là “sốc” nhất sau khi đã trích lập Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 675 đồng một lít; xăng RON 95 tăng 577 đồng; dầu hoả 403 đồng, dầu diesel là 485 đồng và có mức tăng cao nhất là dầu madut với 752 đồng/kg.