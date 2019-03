GoBear hợp tác cùng FE CREDIT thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân Việt Nam

(Dân Việt) Ngày 4.3.2019 tại TP.HCM, ông Bảo Nguyễn, Giám đốc Điều hành GoBear Việt Nam và ông Kalidas Ghose, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc FE CREDIT đã ký kết một bản thoả thuận hợp tác mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người Việt.

Theo thoả thuận này, GoBear Việt Nam sẽ hợp tác để đưa nền tảng cho vay kỹ thuật số từng đạt nhiều thưởng quốc tế mang tên $NAP của FE CREDIT đến với đông đảo người dùng. Đây là ứng dụng hoàn toàn tự động, cho phép người dùng được duyệt vay chỉ trong 15 phút. “GoBear powered by FE CREDIT”, ứng dụng điện thoại mới được hình thành từ sự hợp tác này, sẽ mang đến những trải nghiệm đột phá cho người dùng GoBear và giúp hàng triệu người Việt Nam có cơ hội tiếp cận các khoản vay tiêu dùng hợp pháp.

Nhờ sử dụng các công nghệ tân tiến như Nhận dạng khuôn mặt, thuật toán trí thông minh nhân tạo (AI), Nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Nhận dạng ký tự thông minh (ICR), Trợ lý ảo dựa trên giọng nói, Chuyển giọng nói sang văn bản, chữ ký điện tử…, ứng dụng này giúp đơn vị cho vay mở rộng thêm hoạt động cấp tín dụng cho những người chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ từ ngân hàng, trong khi vẫn kiểm soát rủi ro hiệu quả.

FE CREDIT là thương hiệu dẫn đầu về thị phần tài chính tiêu dùng tại Việt Nam với gần 10 triệu khách hàng. Công ty này vừa được Global Brands vinh danh là Thương Hiệu Tài Chính Tiêu Dùng Đột Phá Nhất Châu Á và là Công Ty Tài Chính Tiêu Dùng Tốt Nhất Đông Nam Á 2018 theo đánh giá của Global Business Outlook.

GoBear là trang web tìm kiếm tích hợp chuyên biệt (metasearch engine) đầu tiên và cũng là duy nhất của châu Á về các sản phẩm bảo hiểm và tài chính. GoBear mang đến cho người dùng một nền tảng so sánh miễn phí, dễ sử dụng, và minh bạch. Kể từ khi chính thức hoạt động tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2016 cho đến nay, với tám sản phẩm là so sánh Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Bảo hiểm du lịch, Tiền gửi, Tài khoản ngân hàng, Vay mua nhà, Vay tiêu dùng thế chấp, và Vay mua xe, GoBear Việt Nam đã đạt 10 triệu lượt truy cập trên trang web www.gobear.com/vn và hiện là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và so sánh các sản phẩm tài chính được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam.

Tại lễ ký kết, Ông Kalidas Ghose, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc FE CREDIT cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp tục hợp tác cùng GoBear Việt Nam kể từ năm 2017. Sự kiện này thể hiện cam kết lâu dài của FE CREDIT và GoBear Việt Nam đối với khách hàng tại thị trường nội địa. Trong bối cảnh kinh tế quốc gia đang không ngừng tăng trưởng, FE CREDIT đã nắm bắt cơ hội hợp tác với các công ty công nghệ nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam tiếp cận các dịch vụ tài chính. Chúng tôi tự hào được đóng vai trò tiên phong trong quá trình phát triển này tại Việt Nam”.

Ông Bảo Nguyễn, Giám đốc Điều hành GoBear Việt Nam cho biết, “Việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn và phục vụ người dùng chưa có tài khoản ngân hàng là rất quan trọng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Những người dùng này hầu như không thể sử dụng các dịch vụ tài chính truyền thống, và hệ quả là nguồn vốn sẽ không thể đến được với những người có nhu cầu khởi sự kinh doanh cũng như các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ. Với ứng dụng GoBear powered by FE CREDIT, chúng tôi tin sẽ có thể giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm tài chính thuận tiện và dễ dàng hơn".