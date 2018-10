Hà Nội thông tin “nóng” về xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

(Dân Việt) UBND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các sở ngành liên quan xử lý dứt điểm phá dỡ tầng 17, 18 của dự án 8B Lê Trực và chuyển hồ sơ tới công an điều tra.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình phá dỡ phần sai phạm tại dự án nhà ở 8B Lê Trực (Ba Đình) sau gần 3 năm triển khai.

Theo UBND TP Hà Nội, việc phá dỡ giai đoạn 2 gồm tầng 17 và 18 đã gặp rất nhiều khó khăn. UBND TP nhiều lần nhận được đề nghị của nhà thầu phá dỡ là Công ty cổ phần Hạ tầng Phương Bắc đề nghị dừng thi công phá dỡ do ảnh hưởng đến an toàn chịu lực và kết cấu tòa nhà.

Sau gần 3 năm, việc xử lý sai phạm tại dự án 8B Lê Trực vẫn chưa thực hiện xong.

Do đó, Hà Nội đã phải xin ý kiến Bộ Xây dựng, các viện nghiên cứu để có phương án phá dỡ. Cụ thể, tháng 7.2018 Công ty cổ phần may Lê Trực có văn bản gửi Hà Nội kiến nghị được tự phá dỡ tầng 17, 18 và đề nghị thành phố “không chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng”.

Tháng 8.2018, Sở Xây dựng báo cáo UBND TP Hà Nội, đánh giá chủ đầu tư chưa tự nguyện tổ chức phá dỡ. Cho nên đề nghị chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công phá dỡ giai đoạn 2.

Báo cáo Thủ tướng, UBND TP Hà Nội khẳng định vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng.

Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, UBND TP Hà Nội cho hay thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND quận Ba Đình, các sở ngành liên quan xử lý dứt điểm phá dỡ tầng 17, 18 của dự án 8B Lê Trực.

Đáng chú ý, Hà Nội cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại dự án 8B Lê trực và “các sai phạm khác của chủ đầu tư” trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội chỉ đạo phá dỡ tầng 17, 18 và đề nghị chuyển cơ quan điều tra dự án 8B Lê Trực.

Liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, từ tháng 11.2015, việc phá dỡ sai phạm giai đoạn 1 dự án này gồm tầng 19 và tum thang được tiến hành và hoàn thành, đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ, chủ đầu tư là Công ty cổ phần may Lê Trực đã có đơn khởi kiện hành chính quyết định cưỡng chế của UBND quận Ba Đình. Tháng 3.2018 Tòa án TP Hà Nội đã đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm vụ việc trên.

Quận Ba Đình đã yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tạm ứng kinh phí phá dỡ phần công trình vi phạm. Sau nhiều lần đôn đốc, tháng 6.2016 Công ty cổ phần May Lê Trực đã chuyển hơn 201 triệu đồng cho nhà thầu thi công phá dỡ. Thế nhưng, công ty chưa ký kết hợp đồng làm căn cứ xử lý các bước tiếp theo.

UBND quận Ba Đình đã giao UBND phường Điện Biên ký hợp đồng thi công phá dỡ tầng 19 với nhà thầu là Công ty cổ phần Hạ tầng Phương Bắc với giá trị gói thầu là 14 tỷ đồng và đã tạm ứng ngân sách với số tiền 7,1 tỷ đồng cho phường Điện Biên để tạm ứng cho nhà thầu.

Sau khi hoàn thành phá dỡ tầng 19, UBND TP đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả thanh toán tạm ứng cho quận Ba Đình nhưng hiện vẫn chưa nhận được số tiền mà chủ đầu tư cam kết hoàn trả. Mặt khác, chủ đầu tư có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị dừng cưỡng chế phá dỡ công trình, làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý vi phạm.