Hải Phát Invest của ông Đỗ Quý Hải “cầm trịch” làm khu đô thị 5.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

(Dân Việt) UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh 3 công ty thuộc Tập đoàn Hải Phát (Hải Phát Invest) của ông Đỗ Quý Hải làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới An Bình 1, với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Ngày 12.12.2018 vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã có Quyết định số 3297/QGG-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - HPX),Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP (Cienco5) và Công ty cổ phần Đầu tư Đại Đông Á (BEA Holdings) là nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới An Bình 1.

Mặt bằng quy hoạch khu ở Liền kề, Shophouse, nhà ở xã hội của Dự án Khu đô thị An Bình 1. (ảnh CafeF)

Theo đó, dự án Khu đô thị mới An Bình 1 tọa lạc tại khu “đất vàng” ngay trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Được xây dựng trên diện tích rộng tới 164,3ha, với mật độ xây dựng dao động từ 5%-50%, dự án bao gồm nhiều tiện ích như: Trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng, công viên vui chơi giải trí, khuôn viên cây xanh, loại hình nhà ở đa dạng: Liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư với quy mô dân số khoảng 19.000 người. Thời gian hoàn thành dự án trong vòng 2,5 năm kể từ thời điểm bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Hải Phát Invest là đại diện đứng đầu liên danh và có tỷ lệ tham gia góp vốn cao nhất trong liên danh. Doanh nghiệp này đang do ông Đỗ Quý Hải là Chủ tịch HĐQT.

Được biết, Hải Phát Invest thành lập năm 2003 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh với 3 nhóm ngành: Hợp tác đầu tư; Kinh doanh bất động sản; Xây lắp. Vốn điều lệ của công ty này tăng lên liên tục tăng nhanh, năm 2017 là 1.500 tỷ đồng. Trong tháng 7.2018, 150 triệu cổ phiếu HPX của Hải Phát Invest chính thức niêm yết tại sàn HOSE với giá tham chiếu 26.800 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa gần 4.000 tỷ đồng.

Hải Phát Invest của ông Đỗ Quý Hải được biết đến là một “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản với hàng loạt các dự án từ Nam ra Bắc. Hiện tại, Hải Phát Invest cũng đang là chủ đầu tư một số dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như: Homeland (quận Long Biên); Roman Plaza (quận Nam Từ Liêm); Phú Lương (quận Hà Đông)… Tuy nhiên, trong gian qua, chính cư dân, khách hàng mua căn hộ tại các dự án như: The Pride, Tân Tây Đô do Hải Phát Invest làm chủ đầu tư đã đồng loạt phản ánh bức xúc liên quan đến chất lượng công trình, dịch vụ, chất lượng nước, an toàn PCCC, quỹ bảo trì…