HDBank – ngân hàng có dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2018

(Dân Việt) HDBank vừa nhận giải Cash Management 2018 – Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất năm 2018 tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do tổ chức Euromoney trao tặng.

“Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất năm 2018” tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là giải thưởng uy tín HDBank đạt được với sự đánh giá của hơn 25.000 tổ chức phi tài chính - doanh nghiệp và hơn 2.000 định chế tài chính, thông qua các cuộc đánh giá toàn diện về lĩnh vực quản lý tiền mặt do Tạp chí Euromoney triển khai.

Giao dịch tại HDBank.

Với hạng mục Dịch vụ Quản lý Tiền mặt tốt nhất dành cho các tổ chức – doanh nghiệp, HDBank được đánh giá ở vị trí dẫn đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ở các danh mục quan trọng như: Kinh doanh (Business functions), Cơ sở tài chính (Financial facilities), Dịch vụ Cá nhân (Personnel), Dịch vụ (Service), Công nghệ (Tech provisions). HDBank nằm ở vị trí dẫn đầu chung cuộc tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dường và tại Việt Nam.

Riêng hạng mục Dịch vụ Quản lý Tiền mặt tốt nhất dành cho các định chế tài chính tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sử dụng VND (Vietnam Dong), HDBank giành vị trí cùng với HSBC, Vietcombank, Citibank và Shinhan Bank.

Tại buổi lễ, ông Marcus H. Langston – Giám đốc vùng Châu Á của tổ chức Euromoney phát biểu: “Thông qua khảo sát đánh giá trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, HDBank đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đây là cơ sở để HDBank được lựa chọn là “Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất 2018” không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chúng tôi đánh giá cao đội ngũ nhân sự, dịch vụ ngân hàng và những gì các bạn đã mang lại cho khách hàng trong thời gian qua”.

HDBank đã xuất sắc được các tổ chức bình chọn ở vị trí cao nhất của các hạng mục.

Giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ Quản lý tiền mặt tốt nhất 2018” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp nối những giải thưởng uy tín HDBank đã nhận được trong năm qua. Trước đó, HDBank đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá khác do Tạp chí tài chính Euromoney và Asiamoney (trực thuộc Tập đoàn Euromoney Institutional Investor PLC) trao tặng như “Best Managed Company - Doanh nghiệp quản lý tốt nhất” tại khu vực Châu Á trong 2 năm liền, “Best Bank in Vietnam 2017 - Ngân hàng tốt nhất năm 2017”, “Best Cash Management in Vietnam – Ngân hàng Quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam” trong 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016).

Bên cạnh giải thưởng uy tín từ Euromoney, HDBank còn đón nhận các danh hiệu cao quý như Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương lao động hạng Ba lần 2 – khen thưởng đột xuất vì thành tích xuất sắc nổi bật của HDBank trong tiến trình đổi mới của ngành Ngân hàng, Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu Nhất của Thập kỷ (2009 - 2018), Thương vụ IPO tiêu biểu năm 2017- 2018, Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam 2018, Giải Bạch kim Báo cáo thường niên, Nơi làm việc tốt nhất Châu Á…

Ông Phạm Quốc Thanh – Phó TGĐ HDBank nhận giải thưởng từ đại diện tổ chức Euromoney.

Là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, HDBank sở hữu một hệ sinh thái đặc quyền mà không tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam có được, bao gồm: Hàng không, ngân hàng, tài chính tiêu dùng, phân phối bán lẻ…

Tính đến 30.6.2018, HDBank có quy mô tổng tài sản gần 200 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 16.500 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt mức kỷ lục 2.063 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,9%, thấp nhất toàn ngành.