HDBank tiến về miền Tây

(Dân Việt) Nhằm phục vụ khách hàng rộng hơn và khai thác các thị trường tiềm năng hiệu quả nhất, trong 2 ngày 10 -11.5.2018, HDBank tưng bừng khai trương HDBank Tầm Vu (262 Đỗ Tường Phong, khóm 1, thị Trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và HDBank Ba Tri (34 đường 19.5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

HDBank Tầm Vu là điểm giao dịch thứ 3 của HDBank tại tỉnh Long An, còn HDBank Ba Tri là điểm thứ 2 tại tỉnh Bến Tre. Tính đến nay, HDBank đã có 20 điểm giao dịch tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và 242 điểm trên cả nước.

HDBank Tầm Vu và HDBank Ba Tri với mô hình thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, không gian rộng rãi và tiện nghi nhằm mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Đây là 2 điểm hoạt động với đầy đủ các chức năng của một ngân hàng hiện đại, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng tiện ích và hiện đại như: Dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay du học, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước... sẽ góp phần phục vụ các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của cả nước, có thế mạnh về chế biến nông sản và phục vụ sản xuất nông nghiệp – nông thôn. Vì vậy việc đầu tư vào các tỉnh miền Tây Nam bộ nằm trong chiến lược phát triển lâu dài của HDBank.

Sự kiện khai trương HDBank Tầm Vu và HDBank Ba Tri mở đầu cho kế hoạch phát triển thêm 45 điểm kinh doanh của HDBank trong năm 2018. Hoàn tất kế hoạch này, HDBank sẽ nâng mạng lưới điểm giao dịch lên 285 điểm giao dịch ngân hàng, trên 12.000 điểm giao dịch tài chính tiêu dùng.

Tính đến 31.3.2018, tổng tài sản HDBank đạt 181.630 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,9% kế hoạch năm 2018. Tổng huy động đạt 161.156 tỉ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt 110.990 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,3% so với cuối năm 2017. Trong đó: cho vay khách hàng đạt 105.977 tỉ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước và 11,5% so với cuối năm 2017.