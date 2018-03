Hé lộ những bí mật về cuộc đời của tỷ phú thiên tài Steve Jobs

(Dân Việt) Lối sống đa văn hóa của Steve Jobs khiến ông trở thành một bí mật mà ngay cả người nhiều hâm mộ cũng không khám phá hết.

Steve Jobs được ghi nhận là một trong những người tiên phong trong cuộc cách mạng vi máy tính và đồng sáng lập Apple, qua đó ông đã đưa iPhone trở lại vào năm 2007, thay đổi thị trường di động mãi mãi. Tuy nhiên, cuộc đời của ông vẫn luôn là một quyển sách thú vị với những bí mật và bất ngờ. Trong quá trình trưởng thành, nhiều biến cố từ cuộc đời ông vẫn chưa được nhiều người biết đến.

1. Được nhận làm con nuôi

Ngay sau khi chào đời, ông được mẹ nuôi Joanne Schieble nhận nuôi, vì gia đình mẹ đẻ không chấp nhận mối quan hệ của bà với cha Abdulfattah Jandali khi bố ông là một người Hồi giáo. Là một người công giáo, bà không thể bỏ đứa con khi chưa lập gia đình nên đã phải cho đi con của mình vì không muốn gia đình phải xấu hổ.

Steve Jobs khi còn nhỏ bên cạnh cha nuôi Paul Jobs

2. Cha mẹ nuôi đã phải trải qua cuộc chiến pháp lý để nhận ông

Mẹ đẻ của ông đã từ chối ký giấy tờ khi biết ông được nhận nuôi bởi Paul và Clara Jobs, hai người đều không có bằng đại học. Bà thậm chí đưa vấn đề ra tòa, nhưng đã đồng ý sau khi cặp đôi này hứa sẽ theo học đại học. Clara Jobs sợ hãi mất quyền chăm sóc Steve trong sáu tháng, và sau đó thậm chí còn hối hận với quyết định nhận nuôi ông khi Jobs trở thành một đứa trẻ khó tính.

3. Từng bị bắt nạt ở trường

Jobs không thích trường trung học và có điểm trung bình siêu thấp: 2.65. Ông thường bị bắt nạt khi học trường trung học Crittenden ở Mountain View. Trở thành một cậu bé “cô độc, khó chịu", ông đã đưa cho cha mẹ một tối hậu thư rằng nếu họ không đồng ý chuyển ông ra khỏi Crittenden, ông sẽ bỏ học.

Steve Jobs khi còn trẻ

4. Du lịch Ấn Độ để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh

Ông đã đi đến Ấn Độ vào giữa năm 1974 để tìm sự giác ngộ tinh thần từ Neem Karoli Baba tại đền thờ Kainchi, nhưng nhà sư huyền bí đã chết gần một năm trước. Trong bảy tháng tiếp theo, ông đi khắp các bang phía Bắc Ấn Độ và được tiếp xúc với Phật giáo. Khi trở về Mỹ, ông mặc quần áo truyền thống của Ấn Độ và cạo đầu. Ông sớm bắt đầu tập Thiền tông với thiền sư Kōbun Chino Otogawa.

5. Bị đuổi khỏi Apple

Steve Jobs đã buộc phải từ chức từ Apple sau khi kế hoạch “loại bỏ” CEO John Sculley của ông bị rò rỉ. Tầm nhìn của ông về kiến trúc khép kín Macintosh khác biệt rất nhiều so với công ty máy tính có kiến trúc mở của John Sculley như Apple II, tạo ra một vết nứt khổng lồ trong công ty. Nhiều người đã bỏ đi khi không hài lòng với cách Jobs quản lý.

6. Đóng góp cho sự thành lập của Pixar

Jobs đã thành lập NeXT Inc. vào năm 1985, sau khi ông từ chức Apple, một sự kiện mà ông sau đó đề cập đến như một điều may mắn vì nó cho phép ông thử nghiệm sự mới mẻ một cách sáng tạo. Công ty tài trợ cho sự ra đời của The Graphics Group từ bộ phận máy tính của Lucasfilm, sau đó đổi tên thành Pixar và tiếp tục sản xuất một số lượng lớn các bộ phim hoạt hình thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Các giám đốc điều hành Pixar năm 1995: Lawrence Levy, CFO; Ed Catmull, CTO; Steve Jobs, Giám đốc điều hành; John Lasseter, Phó Chủ tịch sáng tạo; Sarah McArthur, Phó Giám đốc sản xuất (từ trái qua phải)

7. Cố vấn cho người sáng lập Google

Steve Jobs là người cố vấn cho người sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page. Ông cũng từng góp ý cho cựu phó chủ tịch của Google, Vic Gundotra, khi thiết kế màu vàng chữ 'O' trong từ Google bị sai màu. Trớ trêu thay, ông cảm thấy tức giận khi biết Google tạo ra thiết bị Android để cạnh tranh với iPhone của Apple.

8. Những từ cuối cùng bí ẩn

Steve Joss mãi mãi là một tượng đài

Theo chị gái Mona Simpson, những lời cuối cùng của ông là 'Oh wow" (Tuyệt vời) trước cái chết vào ngày 5/10/2011. Ông được chôn trong một ngôi mộ không ghi dấu tại Công viên Tưởng niệm Alta Mesa ở Palo Alto. Jerry Brown, thống đốc bang California, tuyên bố chủ nhật, ngày 16/10/2011 là 'Ngày Steve Jobs'.