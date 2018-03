Họp báo gặp mặt các nhà đầu tư tỉnh Nghệ An: Cần xử lý dứt điểm các dự án treo

(Dân Việt) Sáng ngày 5.3, tại nhà khách Nghệ An, UBND tỉnh đã có buổi họp báo giới thiệu Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 – Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Được biết, sau 9 năm thành công của các Hội nghị xúc tiến đầu tư, năm 2018 Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 được UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV tổ chức tại TP. Vinh vào ngày 10.3. Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 theo dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng và nhà nước, một số bộ ban ngành Trung ương, các tập đoàn, các Tổng công ty lớn có tiềm năng trong và ngoài nước đã đầu tư, đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An; Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singaore, Úc; các doanh nghiệp đến từ các tỉnh Gifu (Nhật Bản), Gaeseong (Hàn Quốc)... lãnh đạo các tỉnh thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đặt một số câu hỏi và nêu những vấn đề còn trăn trở trong lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, UBND tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chú trọng vấn đề việc làm và người lao động, quan tâm hơn nữa đến các huyện miền Tây Nghệ An, xử lý dứt điểm các dự án treo. Đặc biệt, tại buổi họp báo nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến hành lang cho hoạt động báo chí tác nghiệp tại hội nghị. Sau khi nhận được một số ý kiến của cơ quan báo chí, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp những câu hỏi liên quan đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2018 Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tuy nhiên, tỉnh khẳng định sẽ không chạy theo những lĩnh vực lợi dụng nhân công giá rẻ, đặc biệt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Nghệ An sẽ phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Toàn cảnh buổi họp báo tuyên truyền cho Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An. Ảnh Cảnh Thắng Hội nghị dự kiến diễn ra trong thời gian 1 ngày, bao gồm nhiều nội dung phát biểu của các tổ chức và doanh nghiệp trình bày và thảo luận về các chủ đề kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An sẽ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, ký kết thỏa thuận cung cấp tín dụng, ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Lâm Đồng... Trong chuỗi hoạt động của Hội nghị UBND tỉnh Nghệ An chiều cùng ngày lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tham dự lễ khởi công KCN WHA Hemaraj tại huyện Nghi Lộc.

Tag: Gặp mặt các nhà đầu tư Nghệ An, Nghệ An xúc tiến đầu tư, Nghệ An gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế