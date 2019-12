Hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 4 chữ An tại King Palace

(Dân Việt) Khi cuộc sống càng hiện đại thì những nhu cầu cơ bản của con người càng được quan tâm hơn, trong đó, yếu tố sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Thấu hiểu nhu cầu đó, chủ đầu tư Hoa Anh Đào đã kiến tạo nên hệ sinh thái đặc biệt 4 chữ An tại dự án King Palace để mỗi khoảnh khắc sống tại đây đều an lành và hạnh phúc.

An nhiên từng bước chân

Với tâm huyết mang đến những căn nhà là những tổ ấm thực sự, là nơi ta dừng chân sau một ngày làm việc bận rộn; nhà phải đảm bảo không gian sống trong lành, rộng rãi, tiện nghi và đặc biệt phải luôn mang đến cảm giác an toàn, yên tâm khi ta trở về. Chủ đầu tư Hoa Anh Đào đã trang bị hệ thống quản lý tòa nhà thông minh nhất hiện nay BMS tại King Palace.

Hệ thống an ninh tại King Palace luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hệ thống BMS (Building Management System) là hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hòa thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy – chữa cháy,… đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Ngoài ra, hệ thống an ninh của King Palace còn sở hữu các tính năng hiếm có đối với các tổ hợp căn hộ cao cấp tại Việt Nam. Vấn đề an ninh, an toàn của cư dân được kiểm soát bởi hệ thống CCTV IP, thẻ từ được áp dụng cho từng căn hộ và định danh cho việc sử dụng thang máy. Bảo vệ và lễ tân thường trực 24/7, thêm vào đó là hệ thống video phone IP quản lý an ninh và đảm bảo quyền riêng tư cho toàn bộ cư dân.

An toàn từng hơi thở

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân Hà Nội: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,… làm dấy lên lo ngại về môi trường sống tại thủ đô. Nhưng tại King Palace, cư dân vẫn luôn được đảm bảo “an toàn” đến từng hơi thở bởi chủ đầu tư Hoa Anh Đào đặc biệt chú trọng đến sức khỏe cho cộng đồng.

Dự án được trang bị hệ thống điều hòa lọc không khí cung cấp khí tươi đến từng căn hộ.

Trạm lọc nước thứ cấp được ứng dụng công nghệ lọc: Than hoạt tính – Đa tầng - lõi lọc cartridge tới 5μm, chủ động xử lý nước sau khi lấy từ nguồn nước thành phố, đảm bảo chất lượng nước uống tại vòi luôn ổn định dù bất cứ sự cố nào từ bên ngoài xảy ra. Bên cạnh đó, một trạm lọc khác cũng sẽ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn (theo cột B theo QC 14:2010 BXD) trước khi xả thải ra hệ thống nước thải thành phố.

Đặc biệt, thay vì chỉ cung cấp khí tươi cho không gian chung như tại các công trình khác, thì King Palace được chủ đầu tư tỉ mỉ trang bị hệ thống điều hòa lọc không khí cung cấp khí tươi đến từng căn hộ, đạt tiêu chuẩn như khách sạn 5 sao. Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, đảm bảo không gian luôn trong lành, tươi mát cho cư dân của mình.

Cùng với đó, King Palace được sử dụng dòng sơn thông minh Ales Shiquy của Kansai Paint, thương hiệu đứng trong thứ 8 trong Top 20 thương hiệu sơn lớn nhất toàn cầu. Đây là dòng sơn sở hữu các tính năng vượt trội như kháng khuẩn, diệt virus, làm sạch không khí, duy trì độ ẩm, hấp thụ khí nhà kính cacbon dioxit, đặc biệt là khả năng chống cháy cao. Đối với môi trường nhiệt đới gió mùa, đủ 4 mùa quanh năm như tại Hà Nội, đây là lựa chọn ưu việt những hạn chế còn tồn tại của các loại sơn thông dụng hiện nay, thân thiện với sức khỏe con người.

An tâm từng khoảnh khắc

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều vô cùng quý giá bởi nó là điều duy nhất. Thấu hiểu điều đó, King Palace đã kiến tạo nên những tiện ích vượt trội để cư dân tại đây luôn được an tâm sống trọn từng khoảnh khắc. Khối đế sở hữu khu trung tâm thương mại dịch vụ với hàng loạt thương hiệu, chuỗi nhà hàng cao cấp; Spa, phòng Gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn 5 sao, giúp cư dân chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng; Bể bơi trên tầng thượng mang đến trải nghiệm kỳ thú với tầm nhìn thu trọn cảnh quan toàn thành phố; Vườn trên không tạo ra không gian thoáng đãng, trong lành giúp bạn đắm chìm trong thiên nhiên, tìm về sự yên bình nhất của tâm hồn; Hệ thống trường học Quốc tế đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho các cư dân nhí.

Trọn từng khoảnh khắc sống khi trải nghiệm những dịch vụ tiện ích tại King Palace.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại King Palace cũng được trang bị thiết bị hiện đại nhất, đạt tiêu chuẩn tuyệt đối theo NFPA và IBC Hoa Kỳ. Hệ thống báo cháy được trang bị tới từng căn hộ theo hệ PA (Puplic Address) IP (Ingress Protection), cùng hệ thống chữa cháy Sprinkler phản ứng nhanh đảm bảo chống cháy lan. Với hệ thống phòng cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các căn hộ hạng sang đã giúp King Palace được giới bất động sản đánh giá là “căn hộ an toàn nhất Hà Nội”.

An lành từng nhịp sống

Sống xanh, sống an lành, sống hạnh phúc là những tâm huyết để chủ đầu tư Hoa Anh Đào kiến tạo nên dự án bất động sản hàng hiệu – King Palace. Sau một ngày dài với biết bao bộn bề của cuộc sống, trở về với King Palace là trở về với mái ấm hạnh phúc, với không gian riêng tư, với cộng đồng ưu tú. Từng nhịp sống tại King Palace luôn được nâng niu, chăm sóc để đảm bảo sự phát triển toàn diện, chất lượng cho mỗi cư dân.

Với King Palace, mỗi căn hộ là một “vương quốc”, là một không gian, một thế giới riêng của mỗi người, nơi giúp bạn giải phóng tâm hồn, sống với chính con người của bạn đồng thời tái tạo lại năng lượng sống qua hệ sinh thái 4 chữ An.