Kết quả Vietlott ngày 9.2: Lần đầu 4 người chia nhau giải Jackpot 32 tỷ đồng

(Dân Việt) Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), kết quả Vietlott ngày 9.2, kỳ quay thưởng thứ 244 của xổ số Mega 6/45 vừa kết thúc cách đây ít phút đã tìm ra 4 chủ nhân của giải Jackpot trị giá 32.015.128.500 đồng.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 243 của xổ số Mega 6/45 là 02 - 10 - 14 - 19 - 23 - 37

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 243 của xổ số Mega 6/45 là 02 - 10 - 14 - 19 - 23 - 37. Với việc chưa tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá 32.015.128.500 đồng, giá trị giải Jackpot trong kỳ quay thưởng 245 sẽ quay về mốc ban đầu là 12 tỷ đồng. Nếu cộng thêm doanh thu bán vé, chủ nhân giải Jackpot có thể nhận được số tiền 14 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay số mở thưởng thứ 244, đã có 52 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 2.359 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng, 35.705 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Vietlott trao thưởng cho 3 khách hàng

Sau Cần Thơ và Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương phát hành vé trúng Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55.

Ngày 8.2.2018, CN TP. Hồ Chí Minh thuộc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức Lễ trao giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 của 2 kỳ QSMT 81 và 82 cho 03 khách hàng may mắn với tổng giá trị giải thưởng trên 36 tỷ đồng.

Như đã đưa tin trước đó, sau khi xác định Đồng Nai phát hành 2 vé trúng Jackpot 2 Power 6/55 trong kỳ QSMT số 81 sản phẩm Power 6/55 ngày 03/02/2018, ngay kỳ QSMT tiếp theo, Jackpot 2 trị giá hơn 13 tỷ đồng tiếp tục “nổ” tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi biết mình trúng thưởng, 03 khách hàng may mắn là bà T, ông Nghiệp (khách hàng may mắn của kỳ QSMT số 81) và bà X.H (khách hàng may mắn của kỳ QSMT số 82) đã mang vé xổ số tự chọn Vietlott có bộ số trùng với kết quả Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 đến Vietlott yêu cầu được trả thưởng.

Kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định vé của bà T và ông Nghiệp hợp lệ với giá trị trúng thưởng tương ứng mỗi người là 11.619.415.750 đồng (kỳ QSMT số 81 chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật); vé của bà X.H hợp lệ với giá trị trúng thưởng là 13.248.804.500 (kỳ QSMT số 82-chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật).