Khách hàng nói gì về việc siêu thị BigC ngừng nhập hàng may mặc Việt?

(Dân Việt) “Các mặt hàng khác thì không nói làm gì, nhưng vào BigC để mua quần áo thì tôi chỉ mua của các thương hiệu Việt Nam thôi. Mà từ trước tới nay, hàng may mặc bán tại BigC đa phần cũng chỉ có hàng trong nước, bây giờ BigC nói ngưng bán hàng may mặc Việt Nam thì tôi đi mua nơi khác…”

Đó là ý kiến của bà Nguyễn Cẩm Tú (trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) khi trao đổi với phóng viên Dân Việt vào sáng nay (4/7), khi bà Tú đi mua sắm tại BigC Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Bà Tú cho biết thêm, tối hôm 3/7, qua báo chí truyền hình, bà biết thông tin BigC chủ trương ngừng nhập hàng may mặc trong nước. Bà Tú không hiểu tại sao một chủ trương lớn của Việt Nam là khuyến khích “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà BigC lại đi ngược.

“Đành rằng BigC là của doanh nghiệp nước ngoài, nhưng kinh doanh tại Việt Nam thì không thể vô tư quay lưng lại với các sản phẩm trong nước được. Bởi đối tượng mà BigC đang phục vụ là người Việt Nam, nếu có đa dạng sản phẩm, mẫu mã và thương hiệu thì cũng không nên ngừng hoàn toàn sản phẩm sản xuất trong nước”, bà Tú tỏ ra thất vọng.

BigC Trường Chinh sáng 4/7 vẫn bán hàng may mặc đến từ các doanh nghiệp trong nước.

Chị Lê Thị Mỹ Hương, một khách hàng đến từ quận Tân Bình đang lựa quần áo trẻ em dừng tay trò chuyện với phóng viên Dân Việt. Chị Hương chia sẻ quê chị ở Thái Bình, tranh thủ các con còn nghỉ hè nên cả gia đình về thăm quê. Chị đi BigC từ sớm mua sắm mấy bộ quần áo trẻ con mang về quê cho các cháu.

Chị Hương cho biết, riêng hàng may mặc của các con nhà chị 100% chị mua hàng Việt Nam. Lý do là bởi chất liệu và kiểu dáng phù hợp, giá cả so với hàng ngoại nhập cũng thấp hơn nên vừa túi tiền.

Khi được hỏi nếu BigC ngừng nhập hàng may mặc Việt Nam, chị có ủng hộ các sản phẩm của các thương hiệu ngoại nhập bán tại BigC? Chị Hương thẳng thắn: “Nếu đúng như thông tin báo chí đưa tối hôm qua là BigC không nhập hàng may mặc trong nước để bán, tôi sẽ mua chỗ khác bởi sản phẩm trong nước bây giờ bày bán tràn ngập thị trường”.

Theo khảo sát đầu giờ sáng nay của Dân Việt, tại BigC Trường Chinh, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Trong gian hàng may mặc, hàng nghìn mẫu mã sản phẩm đến từ các doanh nghiệp trong nước vẫn được bày bán, nhiều nhất là các doanh nghiệp của TP.HCM, Hà Nội, thậm chí có cả doanh nghiệp các tỉnh như Nam Định…

Các doanh nghiệp tập trung phản đối BigC ngừng nhập hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt chiều 3/7.

Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, BigC vẫn đang bán những sản phẩm may mặc thương hiệu Việt Nam. Việc kinh doanh này hiện chưa có gì thay đổi.

“Chủ trương nhập hay không nhập hàng may mặc Việt Nam nữa thì em không biết vì đó là kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo hệ thống BigC, chúng em là nhân viên chỉ biết thực hiện theo chỉ đạo. Tuy nhiên đến hôm nay thì cũng chưa thấy có chỉ đạo gì và BigC Trường Chinh vẫn bán hàng bình thường”, người này cho hay.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều ngày 3/7, hàng chục doanh nghiệp may mặc trong nước giăng băng-rôn biểu tình trước trụ sở văn phòng đại diện Central Group - đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị BigC Việt Nam tại TP.HCM do siêu thị bất ngờ thông báo ngừng nhập hàng dệt may của doanh nghiệp Việt.

Các doanh nghiệp tỏ ra lo ngại, bức xúc trước hành xử của BigC. Họ cho rằng để có hàng giao cho BigC, nhà cung cấp chuẩn bị hàng trước từ 3-6 tháng. Hiện tại kho hàng còn tồn đọng vải vóc, nguyên phụ liệu rất nhiều nhưng BigC không nhập hàng nữa khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn, người lao động mất việc làm, thậm chí nhiều doanh nghiệp phá sản…

Khuôn mặt lo lắng, bức xúc của đại diện các doanh nghiệp dệt may Việt khi đối thoại với đại diện BigC vào chiều 3/7.

Theo giải thích của BigC, do kế hoạch của doanh nghiệp sẽ chuyển đổi mô hình, nên tạm thời không nhận đơn hàng mới. Tuy nhiên vẫn sẽ nhận những đơn hàng đã đặt với nhà cung cấp. Những đơn hàng gặp vướng mắc sẽ được đơn vị này giải quyết cho nhập kho ngay.

Central Group Việt Nam cũng đưa ra cam kết sẽ gửi thông tin đến cho nhà cũng cấp ngay trong ngày hôm nay. Đồng thời sẽ có buổi gặp mặt riêng để giải thích về mô hình mới.

Trước đó, ngày 2/7, Central Group gửi thông báo đến các đối tác nêu rõ: “Kể từ tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng đặt hàng của đối tác theo Hợp đồng Hợp tác Thương mại ký kết giữa đối tác và Central Group Việt Nam”.

Đại diện truyền thông của BigC cho biết đang có sự hiểu lầm thông tin. Thông báo này của BigC chỉ áp dụng đối với một số nhà cung cấp nhỏ lẻ tại Việt Nam. BigC không hoàn toàn dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ tất cả các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam. BigC tại Việt Nam sẽ có thông báo chính thức, giải thích rõ hơn về việc này.