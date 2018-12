Khánh thành kho ngoại quan Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom

(Dân Việt) Ngày 30.12, tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal Vương quốc Campuchi đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Khu dịch vụ ngoại quan, kho hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh Kandal cùng hơn 100 doanh nghiệp trong nước và Campuchia.

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) cắt băng khánh thành Khu dịch vụ ngoại quan, kho hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom. Ảnh: Hà Hiền

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển. Việt Nam và Campuchia đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại.

Tại các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao của 2 nước đều khẳng định tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thương mại và cam kết tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả họp tác để tương xứng với tiềm năng to lớn của 2 nước, quyết tâm đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia đạt 3,5 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, giá trị xuất nhập khẩu trực tiếp (tính đến tháng 11 năm 2018) giữa tỉnh An Giang với 2 tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia) đạt trên 313 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Hiền

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, dự án Điểm tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang và Chrey Thom (tỉnh Kandal, Campuchia) sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế biên mậu giữa hai tỉnh An Giang và Kandal phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Qua đó, thực hiện tốt nội dung hợp tác giữa lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal đã ký kết, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế biên giới tỉnh An Giang và Kandal nói riêng và hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Thịnh Phát ,cho biết dự án Khu dịch vụ, kho ngoại quan, bãi kiểm ra hàng hóa Hải Thịnh Phát được khởi công từ tháng 2.2018 tại khu thương mại dịch vụ, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, có diện tích 30,3ha, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Dự án có quy mô gồm: Kho ngoại quan (kho lạnh, kho tổng hợp, kho điện tử); Điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung; Điểm tập kết và trung chuyển hàng nông sản, hàng tiêu dùng; Khu nhà hàng, khách sạn, trạm xăng, nhà khai thác dịch vụ du lịch; Nhà trưng bày sản phẩm 2 nước Việt Nam – Campuchia...