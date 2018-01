Không phát hành tiền lẻ dưới 5000 vào dịp Tết 2018

Tết Nguyên đán 2018, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in và đưa tiền mệnh giá nhỏ lẻ vào lưu thông.

Không in và đưa tiền mệnh giá nhỏ lẻ dưới 5.000đ trong lưu thông dịp Tết 2018.

Tại phiên họp báo chuyên đề về đảm bảo tiền mặt, thanh toán thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2018 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức, Phó thống đốc NHNN - ông Đào Minh Tú cho biết: “Dự kiến năm 2018 không in và đưa tiền mệnh giá nhỏ lẻ dưới 5.000đ ra, việc in ấn tiền sẽ tiết kiệm hơn 280 tỷ đồng, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ khi thực hiện chủ trương này đến nay lên đến gần 2.200 tỷ đồng.”.

Cũng tại buổi họp, ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục phát hành kho quỹ cho biết: “Năm nay, tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán giảm xuống. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực ưu tiên cung ứng tiền cho các thành phố trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương”.

Đồng thời, ông Lâm khẳng định: “Nhu cầu tiền mặt trong dịp năm mới sẽ được đáp ứng đầy đủ. Cơ quan quản lý sẽ đưa tiền mệnh giá từ 10.000 đồng trở lên ra lưu thông”.

Cùng với đó, để đảm bảo cung ứng tiền dịp cận tết, NHNN đã có văn bản chỉ đạo trên toàn quốc. Trong văn bản nêu rõ: “Khi ATM quá tải thì phải tiến hành trả lương bằng tiền mặt tại chỗ cho người lao động. Nếu ngân hàng vi phạm trong việc để ATM ngừng hoạt động 24h, để ATM hết tiền để quá thời gian theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính”.

Đại diện NHNN khẳng định: “NHNN hoàn toàn có thể đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Về nguyên tắc, NHNN đảm bảo cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (không phân biệt tiền cũ, mới); nhưng cũng như mọi năm, trong dịp Tết Nguyên đán, NHNN vẫn quan tâm đưa ra một lượng tiền mới nhất định để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân”.