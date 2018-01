Kiếm tiền online: Làm website kiếm tiền tỉ trên internet

Nhờ lập một website giải trí bằng tiếng Anh có lượt truy cập lớn, đều đặn... nhiều bạn trẻ 8x, 9x Việt kiếm tiền online đang được trả tiền tỷ từ những cú click vào quảng cáo.

Nhờ sự phát triển của Internet và ngành quảng cáo online, kiếm tiền online trở thành một nghề "hot" trên thế giới và ở Việt Nam. Người tham gia trước hết thiết kế (hoặc thuê thiết kế hay sử dụng một công cụ hỗ trợ) một website, xây dựng và cập nhật nội dung đều đặn để thu hút lượng người truy cập. Khi đạt đến lượng người xem lớn, bạn có thể được các đối tác như Google, Criteo… cho phép gắn code quảng cáo. Mỗi cú click quảng cáo của người xem, bạn được trả tiền.

Ngoài ra, hiện nay cũng có không ít bạn trẻ Việt Nam đang kiếm tiền online nhờ gắn những quảng cáo trên các video đăng tải của họ ở YouTube. Khi lượng xem đủ lớn, các bạn trẻ được YouTube cho phép gắn quảng cáo lên mỗi video và hằng tháng được website này trả tiền cho mỗi lượt click quảng cáo trên đó.

Những bạn trẻ là “admin” trên các trang web xuất bản nội dung đều đặn và có lượng truy cập lớn từ một tệp khách hàng ổn định kiểu này được giới MMO (Make Money Online - Kiếm tiền online) gọi là những "publisher". Tuy nhiên, theo các chuyên gia về marketing online, những người kiếm được tiền với con số "khủng" từ MMO cũng không phải quá nhiều và phải giỏi thực sự. Thực tế, giá thành quảng cáo cho mỗi cú click chuột lại có sự chênh lệch lớn giữa các tệp khách hàng ở Việt Nam và thế giới. Ví dụ, nếu như một cú click quảng cáo của khách hàng ở Việt Nam chỉ được trả từ 0,03 - 0,05 USD một cú nhấn chuột để xem quảng cáo, thì tại một website ở Anh, Mỹ, Canada, Australia nói chung và các nước sử dụng tiếng Anh nói riêng được trả thấp nhất là 0,5 USD.

Do đó, để được hưởng hoa hồng tốt, có thu nhập 'khủng', các publisher thường hướng đến xây dựng nội dung nước ngoài. Việc này đòi hỏi họ phải làm bằng tiếng Anh và rất am hiểu thị hiếu của nước ngoài để xây dựng được một website có nội dung tốt, nhiều người xem. Nhiều publisher sở hữu các website được vào Top 100 của Mỹ cũng đang là những người Việt có thu nhập khủng từ kiếm tiền online, do các đối tác kinh doanh quảng cáo online lớn như Google, Propellerads, Criteo, MGID… trả, mỗi tháng có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Theo một số liệu được chia sẻ thì năm 2015, chi phí cho quảng cáo online ở Việt Nam đạt khoảng 45 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15% mỗi năm trong 5 năm qua. Do đó, MMO được kỳ vọng là một "nghề" hấp dẫn, đặc biệt với lớp dân số trẻ giỏi công nghệ của Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện cũng có nhiều dạng kiếm tiền online bằng cách spam những nội dung xấu để câu view hoặc thậm chí lừa đảo làm méo mó hình ảnh của thị trường. Ví dụ, một vài trường hợp các admin hoặc publisher lên mạng kêu gọi mọi người tham gia mô hình kiếm tiền online của mình, thuê các thành viên cùng làm việc, đóng góp cho website nhưng rồi bất chợt đóng cửa site và ôm trọn tiền của các thành viên.