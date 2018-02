Lan Hồ Điệp đắt khách nhất dịp Tết

(Dân Việt) Hà Nội những ngày cận Tết Mậu Tuất, dọc các cửa hàng hoa, cây cảnh hay trên gánh xe hoa dạo đều thấy sắc Lan Hồ Điệp rực rỡ, thu hút khách mua.

Những bình hoa đều có giá hàng chục triệu đồng, đã được cọc tiền sớm

Phục vụ từ khách bình dân đến khá giả

Dừng xe bên vệ đường Hoàng Hoa Thám, người đàn ông trung niên nhanh nhẹn hỏi giá và lựa chọn cho mình một giò Lan Hồ Điệp màu tím hồng từ xe bán hoa dạo. Nâng niu cánh hoa, ông vừa trả tiền, vừa nói: “ít tiền nên chỉ cần từng này là được, đẹp mà sang, qua bên kia mua thêm cái lọ nhỏ cắm vào, đặt ở bàn khách thì chơi được qua rằm tháng Giêng”, đưa 120.000 đồng, cô bán hàng cười: “tôi chỉ mở hàng cho ông với giá này thôi”. Vậy là một khách bình dân đã có hoa đẹp để trưng Tết, mua với giá khá hời. Hỏi 10 cửa hàng chuyên hoa trên dọc đường đó, không có nơi nào bán giá như vậy mà là cao hơn, dù đã mặc cả.

Nhân viên tại vườn hoa cảnh ở đường Huỳnh Thúc Kháng cắm lan đến tối muộn

Tại một cửa hàng chuyên các loại lan, cặp vợ chồng đang chọn 40 giò Lan Hồ Điệp màu trắng loại to nhất (250.000 đồng/ giò) để nhân viên kết vào bình. Tính ra, sau khi hoàn thành họ phải trả hơn chục triệu đồng, bao gồm cả công cắm và bình hoa. Hỏi ra mới biết, mệnh của vợ và chồng đều hợp màu trắng, mà đối với họ, chẳng có hoa nào màu trắng đặt phòng khách đẹp, sang trọng bằng Lan Hồ Điệp.

Một bình hoa 7 tầng được đặt cho cơ quan

So với các loại hoa khác, Lan Hồ Điệp mặt hàng hoa giá “top”, giá dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/ giò. Song nó vẫn là loại hoa được ưa chuộng và bán chạy bởi nhiều ưu điểm như: sang trọng, bền, đa dạng màu sắc. Đặc biệt nhiều người nhận xét Lan Hồ Điệp đẹp ở mọi góc độ, dễ dàng trưng bày trong mọi không gian. Bình dân có thể mua số lượng ít, không phải cứ nhiều, cứ to mới đẹp. Như vậy, giá trị của Lan Hồ Điệp là chiều được số đông nhu cầu và cả túi tiền của khách, đây cũng là lý do chính hút khách ngày Tết.

Thuê thêm nhân viên để kịp cắm hoa, giao hàng

Ở chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi hay các vườn hoa và cây cảnh rải rác khắp nội thành Hà Nội, điều dễ nhận thấy nhất trong dịp này là Lan Hồ Điệp chiếm phần lớn không gian ở khu trưng bày và cũng là loại hoa được chú ý nhất. Sự quan tâm không chỉ từ khách hàng mà còn từ chủ hàng và nhân viên, bởi ngày nào, khách cũng vào hỏi giá, mua và đặt cắm cho gia đình, cho cơ quan, hay là để đi biếu/tặng.

Một số gia đình đến cửa hàng để trực tiếp lựa chọn từng giò hoa chứ không đặt hàng.

Một chủ vườn hoa và cây cảnh Tết ở đường Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ: “cành Lan Hồ Điệp khá giòn, cao nên phải có kỹ thuật, sự kiên nhẫn mới cắm được một bình hoa cân đối, chắc chắn và đẹp. Những ngày này, chúng tôi phải thuê thêm nhân viên cắm hoa và giao hàng để kịp đơn đặt”. Được biết, khách hàng mua với số lượng nhiều thường là các cơ quan, hoặc cá nhân mua để biếu, ngoài ra có nhiều người mua lẻ để tự cắm. Giá mua với số lượng nhiều thường được các chủ vườn chiết khấu 5-7%.

Tại các khu trưng bày, những bình Lan Hồ Điệp 6 tầng, 7 tầng,… rực rỡ, thu hút khách tham quan được các nhân viên thức đêm hoàn thành. Theo tiết lộ, hầu hết các bình hoa ở đây đã được đặt cọc trước 1 tháng, ít ngày nữa họ sẽ đưa xe ô tô bán tải thuê xe tải nhỏ vận chuyển về.

Khảo sát tại các cửa hàng, với thị hiếu và sức mua như hiện tại, Lan Hồ Điệp sẽ được nhập chủ yếu từ Đà Lạt với số lương ngày càng tăng. Để tiết kiệm phí vận chuyển, các chủ hàng liên kết với nhau nhập cùng đợt với số lượng hàng chục nghìn giò lan/chuyến. Ở thời điểm này, Lan Hồ Điệp trở thành mặt hàng giá cao nhưng bán chạy nhất trong mặt hàng hoa, cây cảnh Tết, mang lại doanh thu không hề nhỏ.