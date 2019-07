"Lộ" nhiều sai phạm dự án The Diamond Park, Tập đoàn Videc bị xử phạt gần 33 triệu đồng

(Dân Việt) Thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội đã ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty CP Tập đoàn Videc do ông Trần Đức Huế làm Tổng Giám đốc khi thực hiện dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp (The Diamond Park) tại huyện Mê Linh.

Theo quyết định xử phạt hành chính trên, Tập đoàn Videc của ông Trần Đức Huế đã không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mức xử phạt vi phạm này là 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Videc của ông Trần Đức Huế không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điểm B, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Vi phạm này bị xử phạt số tiền là 25 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Tập đoàn Videc phải nộp phạt vì vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư khi thực hiện dự án The Diamond Park (khu nhà ở cho người thu nhập thấp) là 32,5 triệu đồng.

Thanh tra TP.Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm tại dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp (The Diamond Park) tại huyện Mê Linh.

Liên quan tới dự án The Diamond Park, mới đây, UBND TP.Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra toàn diện dự án The Diamond Park tại huyện Mê Linh do Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC làm chủ đầu tư và chỉ ra hàng loạt sai phạm của Videc cùng với đó là sai phạm của các sở ngành thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp (The Diamond Park) vừa gửi Thủ tướng, UBND TP.Hà Nội cho biết, dự án có tên xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp nhưng quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đồng ý cho Tập đoàn Videc làm nhà liền kề, biệt thự.

UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, qua xem xét hồ sơ, đoàn thanh tra liên ngành phát hiện sau khi huyện Mê Linh hợp nhất về Hà Nội, quá trình thực hiện dự án còn hạn chế của chủ đầu tư.

Đơn cử như, về việc huy động vốn, từ năm 2010 đến 2018, chủ đầu tư đã thực hiện việc huy động vốn trái quy định của pháp luật hàng trăm tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) không niêm yết công khai, lấy ý kiến của các hộ dân, theo UBND TP. Hà Nội, cũng chưa đúng quy định. Chủ đầu tư đã thi công một số hạng mục, công trình hạ tầng trước khi được Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận đầu tư. Quá trình thi công không có sự giám sát của UBND huyện Mê Linh.

Về tiến độ thực hiện dự án, UBND TP.Hà Nội nhận định, bên cạnh nguyên nhân khách quan, dự án chậm tiến độ còn do chủ đầu tư lập nhiệm vụ, đồ án chưa đảm bảo chất lượng, phải chỉnh sửa bổ sung 2 lần. Năng lực của chủ đầu tư cũng chưa đáp ứng được điều kiện quy định khi chỉ có vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng vào năm 2007, không đạt 20% tổng mức đầu tư là 134 tỷ đồng.