Loại bỏ việc 1 chiếc kẹo sô cô la chịu 13 giấy phép con

(Dân Việt) Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đã yêu cầu loại bỏ ngay việc một chiếc kẹo sô cô la phải chịu 13 giấy phép con. Một sản phẩm trước chịu sự quản lý của 3, 4 Bộ thì giờ không thể chồng chéo. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn đăng ký kiểm định ở một Bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ coi cải cách môi trường kinh doanh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trong đó cắt giảm chi phí, giấy phép con, phiền hà sách nhiễu đối với người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ngày 15.1.2018, tại lễ tổng kết của Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt việc cắt giảm hơn 675 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi của Bộ Công Thương.

“Ngay ngày hôm nay, Thủ tướng cũng ký điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm, theo đó tinh thần của Chính phủ là giảm với 90% sản phẩm hàng hóa phải công bố an toàn thực phẩm. Chính phủ yêu cầu việc quản lý, công bố sản phẩm an toàn thực phẩm về địa phương.

Riêng đối với nhóm thực phẩm đối với con người, để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng. Chính phủ yêu cầu thời gian kiểm tra, cấp phép, giao cho địa phương tự công bố. Nhóm thực phẩm đối với người thực hiện thời gian kiểm tra từ 30 ngày rút ngắn xuống còn 21 ngày.

Quan điểm của Chính phủ yêu cầu phân cấp mạnh cho cơ quan quản lý địa phương, xử lý chồng chéo giữa các bộ ngành với nhau, ngay cả trong nội bộ của bộ. Thủ tướng yêu cầu loại bỏ ngay việc một chiếc kẹo sô cô la phải chịu 13 giấy phép con. Một sản phẩm trước chịu sự quản lý của 3, 4 Bộ giờ không thể chồng chéo nữa. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn đăng ký kiểm định ở một bộ nào đấy do doanh nghiệp quyết định”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.