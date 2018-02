Loại giấy in vé số tự chọn của Vietlott có gì đặc biệt?

(Dân Việt) Giấy in vé số của Vietlott là loại giấy đặc biệt, không dùng công nghệ in màu thông thường.

Tờ vé số Vietlott đủ điều kiện lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ.

Tính đến hết ngày 27/2/2018, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn lĩnh thưởng của jackpot - Mega 6/45 trị giá hơn 105 tỉ đồng tại kỳ quay 226 (mở thưởng hôm 29/12/2017), chủ nhân của tấm vé may mắn đã không liên hệ với Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Trước đó, jackpot - Mega 6/45 trị giá gần 38 tỉ đồng tại kỳ quay 122 (mở thưởng hôm 30/4/2017) cũng không có người đến nhận.

Qua các trường hợp trên, Vietlott khuyến cáo khách hàng cần bảo quản thật cẩn thận các tấm vé, kiểm tra thật kỹ vé dự thưởng so với kết quả quay số thông qua các kênh chính và làm thủ tục lĩnh thưởng trong thời hạn quy định nếu trúng thưởng (thời hạn là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng).

Trao đổi với PV, đại diện Vietlott cho biết thêm, trong thời gian qua, Vietlott đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng làm hỏng vé vì lý do để trong môi trường nhiệt độ cao. Cụ thể là khách hàng đã ủi vé cho phẳng, sấy vé bị ướt, vé để trong ô tô dưới trời nắng hoặc để vé trong cốp xe máy trong thời gian dài,…

“Những cách bảo quản, sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao khiến vé bị hư hỏng, bị biến đổi sang màu tối làm nhòe các thông số trên vé, dẫn đến việc không thể nhận dạng chiếc vé, thậm chí là không đủ điều kiện cơ bản để lĩnh thưởng nếu trúng thưởng”, đại diện Vietlott cảnh báo.

Các thông tin ở mặt trước của một tấm vé số Vietlott.

“Loại giấy in vé số của Vietlott là chất liệu giấy in nhiệt chuyên biệt, sử dụng công nghệ in bằng nhiệt (không phải in màu thông thường). Vì thế, để tránh rủi ro trong quá trình bảo quản vé, Vietlott khuyến cáo khách hàng để vé tránh xa môi trường có nhiệt độ cao và cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau tờ vé”, đại diện giải thích thêm.

Mỗi tấm vé số Vietlott đến tay khách hàng sẽ có logo sản phẩm (Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Max 4D) rõ nét, không nhòe, hình quả bóng tròn, nước mực in đều; bộ số dự thưởng hiển thị rõ ràng, không có vết tẩy xóa, cạo mờ nhằm thay đổi hoặc biến dạng số in trên vé; tổng giá trị dự thưởng in bên phải vé của tờ vé số; mã kỳ, thời gian quay và thời gian phát hành vé hiển thị đầy đủ ở mặt trước.

Đặc biệt, ở mặt trước mỗi tấm vé còn có mã bảo mật mà khi đưa vào máy checkwin (máy kiểm tra trúng thưởng) sẽ cho khách hàng biết là vé thật hay giả, trúng thưởng hay không trúng thưởng, các chữ và hình ảnh rõ nét. Trong khi đó, ở mặt sau có thông tin về Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott, phần hướng dẫn khách hàng và khu vực điền thông tin cá nhân của khách hàng trúng thưởng.

Các thông tin ở mặt sau của một tấm vé số Vietlott.

Về một số bình luận của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam, tỏ ý hoài nghi về tính minh bạch của xổ số Vietlott khi đã xảy ra hai trường hợp khách hàng trúng jackpot “khủng” không nhận giải, đại diện Vietlott khẳng định: “Hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm là sứ mệnh mà Vietlott luôn theo đuổi. Vietlott góp phần thúc đẩy phát triển và đa dạng sản phẩm vui chơi có thưởng cho người dân, nhằm hạn chế hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và tạo nguồn thu, việc làm cho các địa phương”.

Trong các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, Mega 6/45 (đã hoạt động hơn 1,5 năm) và Power 6/55 (chỉ mới hoạt động hơn nửa năm) là hai sản phẩm nổi bật nhất. Trong khi Mega 6/45 chỉ có một giải jackpot với mức tối thiểu 12 tỉ đồng (xác suất trúng giải khoảng 1/8,1 triệu), thì Power 6/55 có jackpot 1 tối thiểu 30 tỉ đồng (xác suất trúng giải khoảng 1/29 triệu) và jackpot 2 tối thiểu 3 tỉ đồng (xác suất trúng giải 1/4,8 triệu).

Thời gian qua, đã có nhiều khách hàng trúng jackpot của Mega 6/45 và jackpot 2 của Power 6/55. Riêng jackpot 1 của Power 6/55 chưa tìm ra bất kỳ chủ nhân nào dù giá trị giải thưởng đã được cộng dồn vượt 300 tỉ đồng.