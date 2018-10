Lợi nhuận Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng giảm 20%

(Dân Việt) Kết quả kinh doanh quý III của VCSC do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT không mấy khả quan khi doanh thu hoạt động sụt giảm 6% so với cùng kỳ, về mức 386 tỷ đồng và lãi sau thuế sụt giảm tới 20% so với cùng kỳ xuống còn hơn 160 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính quý III.2018 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan với lợi nhuận sau thuế sụt giảm tới 20% so với cùng kỳ, còn hơn 160 tỷ đồng. Theo đó, VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng ghi nhận 386 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm này chủ yếu là do doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 11%, từ 187 tỷ đồng quý III.2017 xuống còn 167 tỷ đồng. VCSC cho biết, doanh thu giảm chủ yếu là do tình hình giao dịch trầm lắng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, chi phí hoạt động quý III.2018 vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái, từ 82,6 tỷ đồng lên 97,3 tỷ đồng, tương đương tăng 18%; chủ yếu do tăng lỗ các tài sản tài chính và tăng chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Với kết quả này, kết thúc quý III.2018, lợi nhuận trước thuế của VCSC đạt 200 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận Quý 3 của VCSC so với cùng kỳ Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VCSC vẫn tăng 47%, đạt 851 tỷ đồng và thực hiện hơn 84% kế hoạch cả năm nay (1.011 tỉ đồng). Tính đến hết ngày 30.9.2018, tổng tài sản của VCSC đạt 7.370 tỷ đồng, tăng 32% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của VCSC tập trung ở các khoản cho vay (chủ yếu là cho vay ký quỹ) với 4.074 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán với 2.422 tỷ đồng. Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VCSC đến hết ngày 30/9/2018 ở mức 3.775 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 3.595 tỷ đồng, tăng 6,3%. Được biết, Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán đứng thứ 2 trên thị trường tính theo giá trị vốn hóa. Công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch HĐQT. Chồng bà Phượng là Nguyễn Bảo Hoàng là thành viên HĐQT. Tuy nhiên, cổ đông cá nhân lớn nhất của VCSC không phải bà Phượng, mà là Tổng giám đốc Tô Hải với tỷ lệ sở hữu lên đến 19,02%; cùng với đó, vợ ông Tô Hải cũng giữ lượng lớn cổ phiếu VCSC với tỷ lệ sở hữu 4,16%. Bà Nguyễn Thanh Phượng hiện chỉ sở hữu 4,14% vốn điều lệ VCSC. Bà Nguyễn Thanh Phượng sở hữu 4,14% vốn điều lệ VCSC. Hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại VCI không được công bố nhưng giao dịch tăng sở hữu của nhóm cổ đông Dragon Capital gần đây cho thấy, riêng nhóm này đã nắm giữ hơn 9% cổ phần VCSC. Bên cạnh đó, còn nhiều nhóm cổ đông nước ngoài đang nắm giữ như KIMTC, Vietnam Holding, JPMorgan AM,...

