Long Giang Land thi công dự án Rivera Park thiếu an toàn?

Tương tự như vi phạm dự án Rivera Park, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với nhà thầu Xuân Mai Corp dự án chung cư Eco Green City trên đường Nguyễn Xiển, do doanh nghiệp này vi phạm khi tổ chức thi công mà không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Cụ thể, tại tòa nhà CT2 thuộc dự án đang thi công tầng 17, chủ đầu tư đã cho Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh sử dụng tầng 1 để kinh doanh thiết bị điện máy, gây mất an toàn trong quá trình thi công.