Máy bay Vietjet hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan do cảnh báo khói

(Dân Việt) Nguyên nhân dẫn tới việc phải hạ cánh khẩn cấp là do chuyến bay VJ861 của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng do đó phải hạ cảnh để kiểm tra an toàn.

Cục hàng không Việt Nam vừa phát đi thông cáo về việc chuyến bay VJ861 của hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phải hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan khiến cho nhiều hành khách trên chuyến bay hoảng sợ. Máy bay Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan do cảnh báo khói Theo lãnh đạo cục Hàng không Việt Nam vào ngày 24.12, trên chuyến bay VJ861 thuộc hãng hàng không Vietjet có hành trình dự kiến từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh khoảng 2 tiếng, cơ trưởng quyết định hạ cánh xuống Đài Bắc (Đài Loan). Nguyên nhân dẫn tới việc phải hạ cánh khẩn cấp là do chuyến bay VJ861 phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng do đó phải hạ cảnh để kiểm tra an toàn. Khi dỡ hành lý, kiểm tra và xác định không có cháy và cảnh báo của truyền cảm báo khói là báo giả và tình trạng máy bay bình thường, tổ bay đã tiếp tục thực hiện hành trình và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h20’ ngày 25/12. Lãnh đạo cục Hàng không Việt Nam đã làm việc với hãng hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và xác định đây là lỗi cảnh bảo giả của truyền cảm báo khói buồng hàng sau. Đối với sự việc này, cơ trưởng chuyến bay đã thực hiện đúng quy trình khai thác tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho hành khách. Để đảm khắc phục tình trạng truyền cảm báo khói cảnh báo giả xảy ra trong thời gian vừa qua, cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam hiện khai thác tàu bay A321 để làm việc với nhà sản xuất máy bay Airbus nhằm khắc phục triệt để tình trạng này. Trước đó, Vietjet Air thông tin, chuyến bay VJ861 khởi hành từ Incheon (Hàn Quốc) đi TP.HCM tối muộn ngày 24.12 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Đài Loan sau khi cất cánh được khoảng 2 tiếng. Khi phát hiện thấy cảnh báo trên, cơ trưởng quyết định hạ cánh xuống Đài Bắc (Đài Loan) để kiểm tra do phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng sau. Sau khi dỡ hành lý, kiểm tra, xác định tình trạng máy bay bình thường, chuyến bay được tiếp tục hành trình và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h20 ngày 25/12 Hãng hàng không này cho hay, hàng không là phương tiện di chuyển đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho hành khách. Mỗi cảnh báo, dù là nhỏ nhất, đều phải được kiểm tra, xử lý đúng quy trình và mong hành khách thông cảm về tình huống mang tính đặc thù ngành nghề này.

