Một công ty phát hành game di động vừa được cấp phép trung gian thanh toán

(Dân Việt) Công ty cổ phần Giải trí di động (ME CORP) vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. ME CORP là một công ty phát hành game di động và người đại diện pháp luật của Công ty là ông Lê Hoàng Gia (sinh năm 1979).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 93/GP-NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần Giải trí di động (Tên viết tắt là ME CORP).

Theo Giấy phép này, các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép là: Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử, dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ Ví điện tử.

Nội dung Giấy phép quy định rõ: Công ty cổ phần Giải trí Di động chỉ được cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán quy định tại Giấy phép này. Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Giải trí Di động phải thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng, chức năng, bản chất dịch vụ được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Ảnh FBNV

Công ty cổ phần Giải trí di động phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức đã được NHNN Việt Nam cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty cổ phần Giải trí di động được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công ty cổ phần Giải trí di động có trách nhiệm bổ sung bản sao văn bản (tài liệu) hợp tác kết nối giữa Công ty cổ phần Giải trí di động với tổ chức này gửi NHNN để quản lý, theo dõi, giám sát.

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty cổ phần Giải trí di động phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng;

Đồng thời, tuân thủ Thông tư số 18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018 của NHNN quy định về an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet và các văn bản sửa đổi, bổ sung; các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giấy phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Một game di động do ME CORP phát hành

Công ty Cổ phần Giải trí di động tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Mobile Entertainment Corporation, tên viết tắt là Me Corp, mã số doanh nghiệp: 0310476487. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 – 17 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hoàng Gia (sinh năm 1979) làm đại diện pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị, với ngành nghề đăng kí kinh doanh chính là Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Hiện tại, ME CORP được biết đến là nhà phát hành game di động lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. ME CORP cũng chính là nhà phát hành Age of Warriors – một game nhập vai chiến thuật từng thu hút nhiều game thủ tại các quốc gia Đông Nam Á.