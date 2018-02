Mua vàng sát ngày Thần Tài: Nơi nhộn nhịp, chỗ hắt hiu

(Dân Việt) Chiều ngày mồng 9 tháng Giêng, cận kề ngày vía Thần Tài, không khí tại phố vàng Trần Nhân Tông đã “nóng” hơn những ngày trước, lượng khách được ước tính gấp 15 - 20 lần ngày thường, nhưng không phải tiệm vàng nào cũng đạt được con số ấy.

Khách hàng lần lượt kéo đến mua vàng thần tài tại BTMC ngay sau giờ mở cửa

Khách đổ xô kéo tới các hệ thống tiệm vàng lớn

Từ giờ mở cửa sáng nay, 3 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông liên tục đón nhiều lượt khách đến mua vàng cầu may. Chị Hoàng Thủy, phó phòng kinh doanh trang sức cho biết, lượng khách hôm nay (tức mồng 9 tháng Giêng) tăng 3 lần so với hai ngày trước, khách lẻ tại Hà Nội đặt hàng tăng lên đến thời điểm này khoảng 20% so với năm trước. Tất cả nhân viên đều làm việc cật lực từ giờ mở cửa, mỗi cửa hàng được bố trí thêm nhân viên bảo vệ để phục vụ trông giữ, dắt xe cho khách hàng đến mua vàng.

Trang sức gắn đá quý, nhẫn kim tiền là sản phẩm được ưa chuộng nhất và được bán chạy nhất

Nhẫn kim tiền, nhẫn tròn trơn, vàng rồng Thăng Long, trang sức gắn đá quý theo phong thủy, tuổi mệnh là những sản phẩm được bán chạy trong tuần lễ Tài Lộc (tuần lễ có ngày Thần Tài).

Theo quan sát, nhiều người ưa chuộng mua vàng trang sức vừa đeo làm đẹp, vừa cầu may mắn. Chị Thu Phương (Ba Đình) cho hay, năm nào chị cũng đến Bảo Tín Minh Châu mua vàng cầu may bởi có nhiều mẫu mã cho ngày Thần Tài, trọng lượng vừa phải, nhỏ nhẹ từ 0.5 đến 2 chỉ rất dễ lựa chọn, hơn nữa tâm lý thích mua tại các hệ thống tiệm vàng lớn uy tín.

Còn tại hệ thống Doji, không khí mua vàng cũng không kém phần nóng sốt, khách đứng chen chân chờ mua, đông hơn vào chiều tối. Đại điện Doji cho biết, lượng khách sáng sớm nay ngay từ khi mở cửa đã tăng 15 lần so với ngày thường. Khách hàng thường mua các bản vị nhỏ từ 1-2-5 chỉ, sản phẩm bán chạy nhất là sản phẩm đồng vàng ép vỉ in hình chó, sản phẩm phủ vàng 9999 công nghệ Nano có hình chó.

Khách xếp hàng để vào thanh toán, nhân viên làm việc không ngừng nghỉ.

Tương tự, tại các cửa hàng vàng Phú Qúy, Bảo Tín Lan Vỹ, từng đợt khách mua vàng lấy may thay nhau kéo đến, có người mua trước vì sợ chen lấn trong ngày Thần Tài, người thì đến đặt tiền trước, hôm sau chỉ cần đến rước vàng về nhà đúng ngày, không khí mua bán vàng tất bật, rộn ràng vào mùa.

Càng về chiều tối, khách càng đông tại Doji

Nhiều tiệm vàng vắng hắt hiu

Có nơi khách hàng phải chờ đợi, chen chân mua vàng là thế, nhưng lại cũng có nhiều tiệm vàng rơi vào cảnh đìu hiu, chẳng khác gì ngày thường.

Mặc dù cũng băng rôn, quảng cáo ngày thần tài, nhưng những tiệm vàng này vẫn rơi vào cảnh vắng vẻ, thận chí ế khách.

Theo ghi nhận, đối lập với cảnh đông đúc ở một số cửa hàng bán vàng kể trên, nhiều tiệm vàng nhỏ lẻ vẫn vắng hoe. Một tiệm vàng ở ngay đối diện với Bảo Tín Minh Châu, cách nơi diễn ra cảnh nhộn nhịp mua vàng chỉ vài bước chân nhưng vẫn vắng khách. Anh Hưng, một khách mua vàng chia sẻ, khách đến mua vàng hầu hết phụ thuộc vào tâm lý đám đông, thấy anh em, bạn bè dẫn nhau xếp hàng ở nơi đông khách thì mình cũng theo chân, mặc dù giá cả tương tự.

Bác Nguyễn Chính (chủ doanh nghiệp tại Cầu Giấy),cũng đang chờ mua vàng lại có sự lý giải khác: “thị trường vàng ngày nay mọc lên nhiều khiến không ít người bối rối khi lựa chọn những sản phẩm vàng không chỉ đẹp về mẫu mã, mà còn an tâm về chất lượng, bởi vậy tâm lý và xu hướng người dân bao giờ cũng lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp vàng uy tín, thêm nữa, những doanh nghiệp này truyền thông tốt hơn nhiều nên thu hút được khách hàng, nhất là vào dịp Thần Tài có nhiều ưu đãi”.

Trên thực tế, khảo sát tại nhiều tiệm vàng lớn nhỏ, các chủ cửa hàng đều có câu trả lời chung là lượng khách chắn chắn sẽ tăng đột biến vào đúng ngày vía Thần Tài, tức mồng 10 tháng Giêng, song chưa thể đưa ra con số dự kiến lượng vàng được tiêu thụ. Khi được hỏi về giá vàng đúng ngày thần tài, hầu hết đều cũng không dám đưa ra dự đoán, vì còn phụ thuộc vào giá vàng thế giới và tình hình thị trường trong nước