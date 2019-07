Mường Thanh tiếp tục lọt đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á 2019” của WTA

(Dân Việt) Năm thứ 2 liên tiếp, hệ thống khách sạn thuộc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh tiếp tục trở thành thương hiệu Việt duy nhất lọt vào danh sách đề cử “Thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á 2019” của WTA.

Theo thông tin từ Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA), hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh tiếp tục là thương hiệu Việt duy nhất lọt vào danh sách đề cử giải thưởng WTA – “Thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á năm 2019.” Giải thưởng “Thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á 2019” là một trong những hạng mục quan trọng của giải thưởng danh giá World Travel Awards mùa thứ 26.

WTA là giải thưởng được tạp chí The Wall Street ví như “Giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch”, Giải thưởng do do ông Graham E. Cooke sáng lập vào năm 1993. Đến nay, sau 26 năm tổ chức, giải WTA đã được công nhận trên toàn thế giới bởi sự tham gia của hơn 200 quốc gia.

Giải thưởng nhằm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ được bình chọn tốt nhất trong các lĩnh vực lữ hành, du lịch, khách sạn trên toàn thế giới. Bằng uy tín và niềm tin mang đến cho khách hàng, đã khẳng định chất lượng dịch vụ và hình ảnh thương hiệu. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục đề cử dành cho các lĩnh vực công nghiệp du lịch, lữ hành bao gồm: Hàng không, Khách sạn, Resort, Công ty lữu hành, Vận chuyển, Du thuyền, Điểm đến du lịch...

Với việc lot top đề cử vào năm 2018 là động lực để Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh tiếp tục phấn đấu và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Tới năm 2019, với sự nỗ lực không ngừng đổi mới trong một năm qua trong ngành khách sạn, Mường Thanh vinh dự khi một lần nữa được đề cử tại giải thưởng “Thương hiệu khách sạn hàng đầu Châu Á 2019” của WTA.

Năm nay, Mường Thanh tiếp tục tham gia cạnh tranh với 14 thương hiệu khách sạn quốc tế lớn như: Dusit International, InterContinental Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts…, Mường Thanh Hospitality đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong ngành du lịch trong nước và quốc tế.

Để ủng hộ Tập đoàn Mường Thanh giành được chiến thắng tại giải thưởng “Thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á 2019” của WTA, khách hàng chỉ cần truy cập vào website chính thức của WTA tại link này https://www.worldtravelawards.com/vote-r4#votenow, tạo tài khoản và bình chọn (vote) cho thương hiệu Mường Thanh.