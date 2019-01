“Nóng” những căn hộ view sông cuối cùng ngay cạnh Phú Mỹ Hưng

(Dân Việt) Quỹ đất mặt tiền sông tại TP.HCM đang ngày càng khan hiếm và trở thành điểm nóng của các dự án tầm trung, cao cấp. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý minh bạch, đặc biệt nằm ở khu vực ven sông như River Panorama hay Sky89 của Chủ đầu tư An Gia được đông đảo người mua có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư săn đón.

“Săn lùng” hàng hiếm

Theo khảo sát thực tế tại một số dự án ven sông tại TP.HCM, căn hộ view trực diện sông đến lúc bàn giao có giá bán chênh 200 - 500 triệu so với giai đoạn đầu khá phổ biến. Mặc dù nguồn cung bất động sản mặt tiền sông đang tăng lên trong hiện tại nhưng về lâu dài nguồn cung của loại tài sản này sẽ khan hiếm. Bởi lẽ, các nhà đầu tư đang đua nhau để được sở hữu các bất động sản ven sông vì nhìn thấy được quỹ đất ven sông tại đô thị này không còn nhiều.

Hồ bơi vô cực dự án River Panorama.

Ở khu "lõi" phía Nam, quỹ đất đã dần khan hiếm. Một tín hiệu khả quan ở khu vực này nữa là dù dự án chào bán không nhiều như nhưng tỷ lệ bán được và số người đang chờ đợi để mua dự án sau đều rất cao. Và khi quỹ đất phát triển bất động sản tại TP.HCM ngày càng khan hiếm thì những dự án có vị trí nằm ở khu vực ven sông như River Panorama hay Sky89 của Chủ đầu tư An Gia gần như trở thành 'hàng hiếm'. Quy tụ nhiều thế mạnh, không khó đoán khi dự án này được đông đảo người mua có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư săn đón.

Đặc biệt, chủ đầu tư An Gia từng gây được tiếng vang trong làng địa ốc khi trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 4 tháng nhận nhà ở dự án Riverside. Dự án này cũng nằm trong khu vực Lacasa, cùng vị trí với River Panorama, đều nằm trên con đường “tỷ đô” Đào Trí đang được mở rộng lộ giới hơn 40m.

Không những được triển khai bởi chủ đầu tư uy tín, dự án River Panorama còn được đầu tư bởi hệ thống tiện ích độc đáo và nổi trội. Với River Panorama, chủ đầu tư đã loại bỏ các yếu tố kinh doanh thương mại và tái hiện không gian sống nghỉ dưỡng với tầng trệt mở toang 3.000m2, kết hợp siêu sảnh đón rộng 1.000m2. Đây là thiết kế nổi bật nhất trong hệ thống tiện ích của River Panorama và cũng là duy nhất tại Nam Sài Gòn. Ngoài ra, dự án sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu hạng sang như: hồ bơi vô cực trên không cao 120m, café, khu vườn nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, công viên kênh đào… cũng được đầu tư nhằm mang đến không gian sống nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Nhiều lợi thế “đắt giá”

Một thông tin nữa khiến dự án được giới đầu tư săn đón là với River Panorama, khách hàng sẽ thanh toán 30% đến khi nhận nhà. “Phương thức thanh toán linh hoạt giúp người mua chủ động tài chính, chuẩn bị nguồn tiền. Với khách mua đầu tư cho thuê dài hạn, phương thức này cũng tạo thuận lợi tài chính hơn", bà Nguyễn Quỳnh Giang - Tổng giám đốc Nam Hưng Land, một công ty tư vấn và môi giới BĐS với nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ.

Theo nhận định của các chuyên gia, với hàng loạt cơ sở hạ tầng đột phá, thị trường BĐS khu Nam TP.HCM sẽ thu hút NĐT cuối năm 2018 đến 2019. Ghi nhận, mức giá đất nền, nhà phố tại khu vực tăng khoảng 18-22%, căn hộ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. So với các khu vực khác, giá BĐS khu Nam không tăng đột biến mà luôn giữ mức tăng ổn định, tăng đều ở các giai đoạn. Do đó, dòng tiền của NĐT ít bị biến động. Đặc biệt, giá đất nền khu Nam sẽ tăng mạnh khi các dự án kết nối hạ tầng giao thông được triển khai.

Sảnh đón dự án Sky89.

Anh Nguyễn Ngọc Minh, một nhà đầu tư lâu năm sống tại Q.7 cho hay, mặc dù nhu cầu sở hữu căn hộ tại khu Nam còn rất lớn nhưng dự án chào bán ra không nhiều. Theo anh, những dự án hoàn thiện pháp lý, vị trí tốt và hỗ trợ về thanh toán luôn được các nhà đầu tư lẻ săn đón để chốt lời vào thời điểm hạ tầng khu Nam đang triển khai xây dựng hoặc hoàn thiện. Mức tăng giá sẽ ghi nhận mạnh nhất.