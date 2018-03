Nước ngoài gom mạnh POW ngay phiên chào sàn

(Dân Việt) Ngày 6.3, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã chính thức niêm yết 467.802.523 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM, (mã cổ phiếu POW). Giá cổ phiếu đã ngay lập tức tăng ấn tượng do được nước ngoài gom mạnh.

Nước ngoài gom mạnh POW ngay phiên chào sàn (Ảnh: IT)

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 6.3, POW có giá khởi điểm là 14.900 đồng/cổ phiếu nhưng ngay lập tức tăng ấn tượng lên cao nhất là 18.300 đồng/cổ phiếu, sau đó quay lại giao dịch ổn định trên mức 17.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã gom mạnh gần 1 triệu cổ phiếu POW ngay trong những phút đầu tiên của phiên đầu tiên giao dịch.

Trước đó, POW được đánh giá là một trong những đơn vị tổ chức IPO với số lượng cổ phần lớn nhất tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đặc biệt tính từ năm 2017 đến thời điểm đấu giá của PV Power là ngày 31.1.2018, PV Power là doanh nghiệp có số lượng cổ phiếu chào bán lớn nhất được đấu giá tại HNX trong đó số lượng Nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều nhất.

PV Power đã tổ chức đấu giá thành công với kết quả có 1.928 nhà đầu tư trúng giá, bao gồm 94 nhà đầu tư tổ chức và 1.834 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 14.938 đồng/cp, cao hơn 3,7% so với giá khởi điểm. Tổng số cổ phần bán được tại buổi đấu giá là 468,37 triệu (thành công 100%) với giá trị chào bán xấp xỉ 6.997 tỷ đồng.

Đại diện POW cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, kết quả nộp tiền mua cổ phần của các NĐT trúng đấu giá: tổng số cổ phần thanh toán là 467.802.523 cổ phần; Tổng số tiền thanh toán mua cổ phần là 6.986.133.606.800 đồng; Giá thanh toán bình quân là 14.933,9 đồng. PV Power đã nỗ lực để hoàn thành các thủ tục lên sàn UPCOM sớm nhất (tính từ thời điểm đấu giá)

Được thành lập từ ngày 17.5.2007, POW là doanh nghiệp sản xuất điện lớn nhất ngành dầu khí với sản lượng điện lũy kế từ khi thành lập đến nay đạt trên 154 tỷ Kwh, trở thành nhà cung cấp điện năng lớn thứ 2 của đất nước (chỉ đứng sau EVN), đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước; Trong thời gian tiếp theo, PV Power sẽ tiếp tục thực hiện phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt đồng thời tiếp nhận chuyển giao quản lý vận hành các dự án điện do Tập đoàn Dầu khí làm chủ đầu tư; Đầu tư xây dựng các dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3,4,.. Với thành tích như vậy, PV Power ngày một khẳng định vị trí của mình.

Kết quả hoạt động SXKD của PV Power luôn giữ mức tăng trưởng và hiệu quả cao, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, liên tiếp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, việc tham gia thị trường điện cạnh tranh được thực hiện tốt (đến nay, PV Power đã có 5 nhà máy điện tham gia thị trường và hoạt động đều đạt hiệu quả cao). Doanh thu lũy kế toàn Tổng công ty đến nay đạt trên 206.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế đến hết nay đạt trên 12.200 tỷ đồng, đặc biệt trong giai đoạn từ sau 2012 đến nay PV Power đều có sự tăng trưởng lợi nhuận.

Trong hai tháng đầu năm 2018, PV Power đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các NMĐ, kết quả hoạt động SXKD đạt được hết sức khả quan. Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 3.559 triệu kWh, đạt 105% kế hoạch đề ra và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 5.308 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, với đà phục hồi của dòng cổ phiếu dầu khí, POW hứa hẹn sẽ là cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư và thu hút dòng tiền lớn trong thời gian tới.