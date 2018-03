Ông Hồ Hùng Anh: “Techcombank tăng vốn điều lệ lên 26 nghìn tỷ lúc nào cũng được”

Trong báo cáo gửi tới các cổ đông trước Đại hội, Techcombank tự nhận định bản thân đã tăng trưởng “đầy ấn tượng” với ba năm liên tiếp lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi năm trước. Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản ngân hàng đạt 269.392 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn Ngân hàng đạt 8.036 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2016 và vượt kế hoạch 60%. Năm 2018, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.000 tỷ đồng, tăng 24% và ngang ngửa với nhiều ngân hàng có vốn nhà nước. Tổng tài sản kế hoạch tăng 17% so với năm 2017, lên 315.184 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 40% lên 246.318 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 18% và không vượt quá mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, lên 213.582 tỷ đồng. Nợ xấu duy trì dưới 2%.